Названы самые модные штаны лета 2024 года: их обожают французские и итальянские женщины. Фото

Лето обычно ассоциируются с легкостью, простотой и невесомостью, а в этом сезоне стилисты делают ставку на классику и элегантность, поэтому не удивительно, что самыми модными штанами лета 2024 стали белые. Тем более, они являются незаменимой вещью гардероба француженок и итальянок.

Белые брюки – это must-have каждого шкафа, ведь их легко соединить с любым верхом, как и черные брюки, и подходят как для повседневной жизни, так и для официальных мероприятий. Who What Where UK подобрал несколько шикарных образов в разных фасонах брюк: от классических прямых до широких и свободных.

Легче всего белый низ соединять с белым верхом, но следует быть внимательными, чтобы оттенки сочетались, ведь в смеси неподходящих тонов белого можно несколько испортить образ.

С майкой с высоким горлом

С топом

С футболкой и рубашкой

С белым жилетом

Со спортивным жилетом

Рубашка на пуговицах

Безрукавка

Ранее OBOZ.UA писал, какой маникюр любят француженки. Их эстетика – минимализм и классика.

