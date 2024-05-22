Названы самые модные штаны лета 2024 года: их обожают французские и итальянские женщины. Фото
Лето обычно ассоциируются с легкостью, простотой и невесомостью, а в этом сезоне стилисты делают ставку на классику и элегантность, поэтому не удивительно, что самыми модными штанами лета 2024 стали белые. Тем более, они являются незаменимой вещью гардероба француженок и итальянок.
Белые брюки – это must-have каждого шкафа, ведь их легко соединить с любым верхом, как и черные брюки, и подходят как для повседневной жизни, так и для официальных мероприятий. Who What Where UK подобрал несколько шикарных образов в разных фасонах брюк: от классических прямых до широких и свободных.
Легче всего белый низ соединять с белым верхом, но следует быть внимательными, чтобы оттенки сочетались, ведь в смеси неподходящих тонов белого можно несколько испортить образ.
С майкой с высоким горлом
С топом
С футболкой и рубашкой
С белым жилетом
Со спортивным жилетом
Рубашка на пуговицах
Безрукавка
Ранее OBOZ.UA писал, какой маникюр любят француженки. Их эстетика – минимализм и классика.
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