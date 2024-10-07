Названа идеальная обувь для осенней погоды: ему не страшны ливень и холод

Осень все больше вступает в свои права – погода становится прохладной и дождливой. Пора подумать об обуви, которая будет идеально подходить к любым образам.

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Последние несколько лет лоферы являются самой популярной осенней обувью – удобны и стильны, а благодаря закрытому верху и утолщенной подошве – комфортны даже в дождь. Итальянский Vogue подметил, что в этом сезоне среди образов модниц чаще всего встречаются лоферы в цвете черного шоколада. Рассказываем больше об этом тренде.

Шоколадные лоферы идеально подчеркнут осенний образ

Коричневый цвет можно назвать одним из самых крутых оттенков, подходящих на холодный сезон, легко сочетаясь с разными луками – от классических джинсов до приталенных брюк, коротких юбок и трикотажных платьев. Он уместен как для классических образов, так и для более оригинальных в цветовой гамме или полностью одноцветных нарядах.

Так что если вы в поиске альтернативной, но все же ближе к классической осенней обуви, которую планируете добавить в свой гардероб, то присмотритесь к шоколадным лоферам – они могут стать одним из лучших вариантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Тейлор Свифт вернула в моду самую безобразную обувь в мире, которая была популярной в 2013 году.

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