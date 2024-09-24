Тейлор Свифт вернула в моду самую безобразную обувь в мире: эти неуклюжие сапоги носили в 2013 году. Фото

Самая популярная певица планеты Тейлор Свифт была замечена на прогулке в Нью-Йорке в оригинальном образе с 2000-х. Лук американской звезды содержал интересную деталь – обувь, которая имела большую популярность в 2010-х годах, хотя и была названа одной из самых уродливых в мире.

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Как пишет Page Six, исполнительница выглядела невероятно в плиссированной мини-юбке и укороченном свитере с V-образным вырезом. Свой образ поп-звезда дополнила высокими ботинками Vivienne Westwood Pleasure на платформе и высоких каблуках, вдохновленных "обувью викторианской эпохи". Однако, по мнению модных экспертов из Glamour, эта обувь – ничто иное, как неизбежное возвращение Litas Джеффри Кэмпбелла.

Удивительно удобные, но с довольно противоречивым дизайном, массивные ботильоны на шнуровке не давали покоя многим модникам. Ботинки Jeffrey Campbell 'Lita' выпускались в 164 разных цветах и 65 разных версиях.

Они появились на рынке в 2010 году и доминировали в модных блогах до 2013 года, несмотря на репутацию самой уродливой обуви в мире согласно статье The Daily Beast 2013 года.

"Они были прикольными, массивными и довольно агрессивными. Я всегда говорила, что это технически безобразная обувь… но иногда безобразная обувь самая милая?" – прокомментировала изданию The Cut бывшая дизайнер обуви Селин Хакаха.

Популярность обуви началась довольно невинно: большинство носителей Lita остановились на черном, который они часто сочетали с шифоновыми юбками American Apparel и каким-то свитером. Но потом ботинки начали выпускать с разными яркими дизайнами – от космических принтов до американского флага.

"Каждый сезон добавлялись новые материалы или отделка каблука. У нас были версии с кружевом, блеском, леопардом, мехом, ромашками, вырезанными лазером и прочее", – рассказала бывшая сотрудница Jeffrey Campbell Шерон Блэкберн изданию The Cut.

Джеффри Кэмпбелл недавно восстановил культовый стиль (да, даже версию с шипами) и, судя по тому, сколько размеров замшевого варианта уже распродано на их вебсайте, он уже готов к новому витку популярности. И Тейлор Свифт, кажется, знаменует возвращение в моду этого наиболее противоречивого тренда обуви 2013 года.

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