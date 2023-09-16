Молодит на 10 лет: Андре Тан представил яркую коллекцию осень-зима 2023/24 и раскрыл, кому она подойдет

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан представил новую коллекцию осень-зима 2023/24, что разрывает "серые" шаблоны, к которым женщины привыкли в холодное время года. Модный эксперт показал, как теплая одежда может быть не только стильной и практичной, но и яркой.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL Андре Тан раскрыл, кому подойдет одежда из его новой коллекции, цель которой – подарить больше света, приятных красок и хорошего настроения с помощью интересных и нестандартных дизайнерских решений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наша одежда для женщин 30+, которые хотят выглядеть на 25, потому что одежда Андре Тана благодаря уникальному видению классических форм всегда делает женщину моложе на 5-10 лет. Мы гордимся тем, что около 70% наших постоянных клиентов выбирают наш бренд на протяжении многих лет. К тому же, за 24 года работы в fashion-индустрии я уже знаю, как сделать так, чтобы женщина, даже если у нее есть несколько, на ее взгляд, лишних килограммов, чувствовала себя свободно и уверенно", – поделился дизайнер.

Видео дня

Секрет состоит в том, чтобы выбрать правильный крой, который подходит всем без исключения. Одежда Андре Тана особенная тем, что подчеркивает удачный силуэт, осанку и искусно скрывает маленькие недостатки. Найти наряд по фигуре смогут как обладательницы размера XS, так и XXXL.

В новой коллекции Андре Тана есть приятные на ощупь ткани нежно-бежевого и белого цвета из эко-хлопка и даже экологичная кожа из переработанной кожуры бананов. Преобладают в образах светлые, нюдовые и яркие цвета, но глубокие темные оттенки тоже присутствуют.

Так, например, дизайнер представил черные вышиванки с орнаментом в тон, которые прекрасно подходят под кожаные сапоги. Совместив практичность с яркими решениями, Андре Тан создал коллекцию, где можно выбрать одежду как на повседневные, так и на вечерние мероприятия.

Впервые в истории бренда появились белые и в гусиную лапку макси-пальто, содержащие в себе настоящую магию стройности и женственности. Смелые красотки могут обратить внимание на ярко-желтую юбку или пуховик, а поклонницы лаконичности найдут вечно актуальные свитера, брюки и костюмы.

Ранее OBOZREVATEL писал о советах Андре Тана модницам, которые уже готовятся к похолоданию. Какая верхняя одежда будет в моде – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!