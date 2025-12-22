Мокрый эффект: как за несколько минут превратить жирные волосы в самую модную прическу года

Бессонные ночи, отсутствие воды и электроэнергии – это типичные для украинцев ситуации во время войны. И они очень часто мешают привести волосы в свежий и опрятный вид. Однако есть решение – прическа, которую обожают голливудские звезды.

Видео дня

С помощью "мокрого" метода укладки можно быстро превратить жирные волосы в одну из самых трендовых причесок. Забудьте о хвостике, который выдает несвежесть корней, или сухом шампуне, который превратит даже самое свежее окрашивание в "седину".

Как это работает?

Парадокс, но для создания идеальной "мокрой" укладки чистые волосы часто приходится специально "загрязнять" стайлингом. Если ваши волосы уже несвежие, вы, можно сказать, проделали половину работы за стилиста.

Этот трюк регулярно используют Белла Хадид, Ким Кардашьян и Зендея. На красных дорожках они выглядят так, будто только что вышли из душа или выплыли из океанских глубин.

Как сделать прическу за 5 минут

Вам понадобится: расческа с мелкими зубцами, гель или пенка для волос и лак.

Слегка смочите корни волос водой из пульверизатора. Не нужно мыть – просто добавить влаги. Не жалейте геля. Разотрите стайлинг в ладонях и щедро нанесите на корни и длину (до середины уха). Расческой разделите шевелюру на мелкие пряди, создавая эффект слипшихся от воды волос. Закрепите результат лаком, чтобы ни один волос не выбился.

Для того, чтобы украсить прическу, можно добавить к ней жемчуг, блестки или заколки. Также часто звезды зачесывают волосы на висках, что помогает скрыть несвежесть корней.

На каждый день такая прическа может быть неуместной и странно сочетаться с кежуальными образами. Зато новогодние празднования, корпоративы и свидания она точно спасет от конфуза с волосами.

Ранее OBOZ.UA писал, что можно сделать, чтобы кожа сияла. Этот трюк "разорвал" бьюти-сферу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.