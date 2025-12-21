Как сделать, чтобы кожа сияла: трюк, который 'разорвал' бьюти-сферу

Привычные техники макияжа, которые в одних ситуациях дают впечатляющий результат, в повседневной жизни могут выглядеть странно. Например, контурирование улучшает вид на фото, а под дневным светом берется пятнами.

Решить проблему помогла техника блонзинга. Как пишет издание News18, этот метод сочетает в себе румяна (blush) и бронзер (bronzing) и придает коже невероятное сияние. Рассказываем о нем подробнее.

Что такое блонзинг и почему он работает

Традиционно бронзер используют для скульптурирования и создания эффекта загара по периметру лица, а румяна – для придания образу свежести. Блонзинг стирает грань между ними. Вместо отдельного нанесения, техника предполагает смешивание глубины бронзера и яркости румян в один шаг.

Такая комбинация дает сразу несколько преимуществ:

Технику уже испытали на себе такие звезды и трендсеттеры в сфере красоты как Селена Гомес, Хейли Бибер и Приянка Чопра. Они все чаще появляются с этим "влажным" и солнечным финишем.

Пошаговая техника, как достичь солнечного эффекта от блонзинга

Успех блонзинга зависит от двух факторов: правильного подбора оттенков и специфического размещения продуктов на лице. Вот как не ошибиться с этими шагами.

Выбирайте оттенок продуктов по цвету своей кожи. Для светлой кожи подойдет сочетание персиковых или нежно-розовых румян с медовым или светло-золотистым бронзером. Среднему тону подойдут коралловые или терракотовые румяна с карамельным или янтарным бронзером. А на темной коже лучше всего будут смотреться ягодные или кирпичные оттенки румян в паре с медным или глубоким золотистым бронзером.

В отличие от классических схем, продукты для блонзинга наносятся в места, куда солнце "целует" кожу после летнего дня на открытом воздухе. Акценты ставятся на высокие точки щек, переносицу, виски, а также слегка на лоб и подбородок – именно туда, куда естественно падают лучи солнца.

И еще одно ключевое правило: смешивать подобное с подобным (крем с кремом, пудру с пудрой), чтобы избежать пятнистости. Начинать стоит с минимального количества продукта, ведь блонзинг – это про естественное тепло, а не про чрезмерную насыщенность.

Правильно примененная, эта техника идеально работает на коже любого цвета и возраста, поскольку базируется на синергии подтонов. Кстати, на рынке уже начали появляться палетки-дуэты, ориентированные именно на технику блонзинга, которые облегчают сочетание оттенков и текстур. В конце концов, блонзинг знаменует переход индустрии от "скульптурного совершенства" к аутентичному сиянию, которое выглядит так, будто оно идет изнутри.

