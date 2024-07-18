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Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
93
Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

Украинский модельер Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовый принт, который стилисты называют одновременно трендом и антитрендом. Он напомнил, что Кристиан Диор создал моду на этот узор, чтобы подчеркнуть статусность и силу, но субкультуры навязали ему совсем другое значение.

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Самым главным нюансом в выборе леопардового принта Андре Тан в Instagram назвал баланс – важно не переборщить.

"Я считаю, что всегда нужна мера. Очень важно, с чем ты это комбинируешь. Очень важно, когда ты это комбинируешь с базовыми вещами. Поэтому я не против тренда леопарда, но все должно быть в меру", – сказал модельер.

Он объяснил общее значение принта с исторической точки зрения. Оказывается, что любое объяснение этого узора означает храбрость, превосходство, дерзость и силу.

Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

"В Древнем Египте леопард ассоциировался всегда со злом. В Китае это всегда был признак храбрости, а в Азии и Африке леопардовая шкура всегда была одеждой шаманов и колдунов. Поэтому первоначальное значение этого принта – это сила, сила и еще раз сила. В далеком 1947 году Кристиан Диор впервые начал использовать узор, именно как принт на ткани. Именно он создал тренд на леопард. И поначалу эта история была очень статусной и элегантной", – отметил Андре Тан.

Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

Известно, что этот принт был основой стиля mob wife, происходившего из эпохи итальянской мафии XX века. А подарило ему статус "кошечки" и чего-то низкого мода на молодежную субкультуру панков и рокеров.

Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

"Статусность и роскошь принта были дискредитированы. А знаете почему? Потому что в моду вошел панк и рок-исполнители. Ну и сами понимаете, что дальше было. Да, вместо избранности и сексуальности за леопардом закрепился штамп "Хочешь быть сексуальной кошечкой? Надень леопард", – объяснил модельер.

Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду
Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

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