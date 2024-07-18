Модный тренд или полное безвкусие? Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовую одежду

Украинский модельер Андре Тан дал совет, как правильно носить леопардовый принт, который стилисты называют одновременно трендом и антитрендом. Он напомнил, что Кристиан Диор создал моду на этот узор, чтобы подчеркнуть статусность и силу, но субкультуры навязали ему совсем другое значение.

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Самым главным нюансом в выборе леопардового принта Андре Тан в Instagram назвал баланс – важно не переборщить.

"Я считаю, что всегда нужна мера. Очень важно, с чем ты это комбинируешь. Очень важно, когда ты это комбинируешь с базовыми вещами. Поэтому я не против тренда леопарда, но все должно быть в меру", – сказал модельер.

Он объяснил общее значение принта с исторической точки зрения. Оказывается, что любое объяснение этого узора означает храбрость, превосходство, дерзость и силу.

"В Древнем Египте леопард ассоциировался всегда со злом. В Китае это всегда был признак храбрости, а в Азии и Африке леопардовая шкура всегда была одеждой шаманов и колдунов. Поэтому первоначальное значение этого принта – это сила, сила и еще раз сила. В далеком 1947 году Кристиан Диор впервые начал использовать узор, именно как принт на ткани. Именно он создал тренд на леопард. И поначалу эта история была очень статусной и элегантной", – отметил Андре Тан.

Известно, что этот принт был основой стиля mob wife, происходившего из эпохи итальянской мафии XX века. А подарило ему статус "кошечки" и чего-то низкого мода на молодежную субкультуру панков и рокеров.

"Статусность и роскошь принта были дискредитированы. А знаете почему? Потому что в моду вошел панк и рок-исполнители. Ну и сами понимаете, что дальше было. Да, вместо избранности и сексуальности за леопардом закрепился штамп "Хочешь быть сексуальной кошечкой? Надень леопард", – объяснил модельер.

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