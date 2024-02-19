Что такое mob wife в макияже и при чем здесь культовый сериал 90-х 'Клан Сопрано'

Эпоха итальянской мафии XX века возвращается в моду макияжей. Еще недавно "тихая роскошь" считалась каноном красоты, но неожиданно свое признание получил "mob wife" ("жена мафии") мейкап. Его трендовость заключается в насыщенных темных цветах век и губ и несколько дерзком характере стиля.

Этот тренд настолько пришелся по душе людям, что в TikTok собралось уже более 16,5 тысячи публикаций в стиле "жены мафии". Этому макияжу присущи легкие сияющие текстуры холодных оттенков и он не требует больших усилий для создания. Впрочем, несмотря на свою простоту, он придаст дерзости и раскованности внешнему виду. OBOZ.UA собрал несколько вариантов макияжа, которыми можно вдохновиться, чтобы из милой барышни превратиться в смелую авторитетную леди.

Культовый сериал "Клан Сопрано" об итальянской мафии стал основателем этого тренда. Героиня Адриана ла Серва вдохновила девушек на популяризацию образа дерзкой жены мафии.

В макияже mob wife преобладают серые, черные и коричневые цвета. Именно на них должен быть акцент. И хотя для этого мейкапа стоит отдавать предпочтение натуральному тону кожи, все же с помощью контуринга можно подчеркнуть скулы и придать лицу более выразительный тон.

Mob wife активно возвращает в моду популярный в 2023 году шоколадный цвет. Вместо красной или розовой помады следует выбрать более багровые оттенки.

Этот макияж будет идеально подходить к вечернему и праздничному образу.

В частности, отличительной чертой стиля mob wife в одежде является винтажный мех, леопардовый принт и кожаная юбка. Поэтому давно спрятанные вглубь шкафа тренды 90-х и 2000-х можно смело носить снова.

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