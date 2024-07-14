6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

В самое жаркое время года хочется выглядеть стильно, прилагая как можно меньше усилий. К счастью, летний сезон идеально подходит для создания поразительных образов за несколько минут.

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Легкая одежда, невесомый макияж и несколько удачно подобранных аксессуаров помогут создать иллюзию многочасовой подготовки к выходу, которая на самом деле длилась 10 минут. The Everygirl подготовил 6 идей, которые облегчат достижение красивого вида летом.

Отдавайте предпочтение платьям

Возможность носить легкие платья – одно из самых больших преимуществ жаркого времени года. Это самый универсальный предмет гардероба, который поможет выглядеть стильно и уместен для любого события. Не нужно иметь большое количество различных фасонов, достаточно выбрать несколько вариантов, которые вам больше всего подойдут.

Продумайте образ заранее

Привычка подбирать одежду вечером сильно сэкономит время с утра. Она поможет избежать неприятной ситуации, когда вы наспех выбираете вещи, которые вам не нравятся. Создав базовый образ заранее, удастся сберечь много времени, даже если решите сменить аксессуары.

Создайте несколько луков для "крайнего случая"

Возьмите за привычку запоминать удачные образы, в которых вы чувствуете себя комфортно. Имея воображаемый список аутфитов, вы можете быстро выбрать необходимую одежду в неожиданных случаях. Лучше явиться на событие несколько раз в одинаковом наряде, чем выглядеть странно. К примеру, для активного дня подойдут джинсовые шорты и вязаная майка, а для проведения вечера под открытым небом – платье миди и босоножки.

Обращайте внимание на аксессуары

Обычная белая футболка и джинсы могут выглядеть изысканно с правильно подобранными аксессуарами. Достаточно иметь в своем арсенале золотые бусы, солнцезащитные очки и несколько эффектных украшений, которые можно по-разному сочетать, создавая впечатляющие образы.

Обновляйте вещи в шкафу

Старайтесь обновлять гардероб перед каждым сезоном. Это легко сделать, если, вытаскивая вещь, которая вам не идет или не подходит для определенного времени года, вы сразу уберете ее в закрытый ящик, а не положите на прежнее место. Когда перед вашими глазами не будет одежды, которая вам не нравится, вы облегчите процесс создания образов.

Научитесь делать макияж "без макияжа"

Лето – идеальное время для макияжа "без макияжа". В жаркие дни не охота наносить огромное количество косметики на свое лицо. Стоит оставить несколько декоративных средств, которые помогут подчеркнуть вашу красоту.

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