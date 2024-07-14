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6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

OBOZ.UA
Lady Oboz
3 минуты
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6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

В самое жаркое время года хочется выглядеть стильно, прилагая как можно меньше усилий. К счастью, летний сезон идеально подходит для создания поразительных образов за несколько минут.

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Легкая одежда, невесомый макияж и несколько удачно подобранных аксессуаров помогут создать иллюзию многочасовой подготовки к выходу, которая на самом деле длилась 10 минут. The Everygirl подготовил 6 идей, которые облегчат достижение красивого вида летом.

Отдавайте предпочтение платьям

Возможность носить легкие платья – одно из самых больших преимуществ жаркого времени года. Это самый универсальный предмет гардероба, который поможет выглядеть стильно и уместен для любого события. Не нужно иметь большое количество различных фасонов, достаточно выбрать несколько вариантов, которые вам больше всего подойдут.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

Продумайте образ заранее

Привычка подбирать одежду вечером сильно сэкономит время с утра. Она поможет избежать неприятной ситуации, когда вы наспех выбираете вещи, которые вам не нравятся. Создав базовый образ заранее, удастся сберечь много времени, даже если решите сменить аксессуары.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

Создайте несколько луков для "крайнего случая"

Возьмите за привычку запоминать удачные образы, в которых вы чувствуете себя комфортно. Имея воображаемый список аутфитов, вы можете быстро выбрать необходимую одежду в неожиданных случаях. Лучше явиться на событие несколько раз в одинаковом наряде, чем выглядеть странно. К примеру, для активного дня подойдут джинсовые шорты и вязаная майка, а для проведения вечера под открытым небом – платье миди и босоножки.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

Обращайте внимание на аксессуары

Обычная белая футболка и джинсы могут выглядеть изысканно с правильно подобранными аксессуарами. Достаточно иметь в своем арсенале золотые бусы, солнцезащитные очки и несколько эффектных украшений, которые можно по-разному сочетать, создавая впечатляющие образы.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

Обновляйте вещи в шкафу

Старайтесь обновлять гардероб перед каждым сезоном. Это легко сделать, если, вытаскивая вещь, которая вам не идет или не подходит для определенного времени года, вы сразу уберете ее в закрытый ящик, а не положите на прежнее место. Когда перед вашими глазами не будет одежды, которая вам не нравится, вы облегчите процесс создания образов.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

Научитесь делать макияж "без макияжа"

Лето – идеальное время для макияжа "без макияжа". В жаркие дни не охота наносить огромное количество косметики на свое лицо. Стоит оставить несколько декоративных средств, которые помогут подчеркнуть вашу красоту.

6 лайхаков, которые помогут выглядеть стильно летом без лишних усилий

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