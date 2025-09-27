Модный хит осени 2025: какая юбка необходима вам в этом сезоне

Если бы вам пришлось выбирать всего одну юбку на осень 2025 года, редакторы модного глянца Vogue посоветовали бы даже не смотреть в сторону скучных, классических моделей. Вместо этого настоящим украшением гардероба станет мерцающий вариант.

Его можно носить с базовыми жакетами, простыми водолазками и сдержанными блузками. Как рассказал французский модный журнал, блестящая юбка – это обязательный элемент осеннего гардероба этого года.

Средняя длина и простой силуэт делают ее идеальной для будничных луков, которые можно носить в офис или на прогулку. Вместе с причудливым дизайном мерцающая юбка будто размывает границы между офисным и вечерним стилями.

Новый тренд уже можно увидеть в коллекциях таких брендов, как: Roksanda, Gucci и Elie Saab. Дизайнеры экспериментируют с оттенками, размерами пайеток и принтами. Некоторые модели обильно усеяны блестками, тогда как другие лишь слегка переливаются на солнце.

Кроме этого, блестящие элементы в образе уже активно используют знаменитости. Например, Наоми Кэмпбелл и Милла Йовович отдали предпочтение серебристым оттенкам в юбке.

Несмотря на то, что мода 2025 года уже не диктует строгие правила по сочетанию цветов, стилисты все же рекомендуют не переусердствовать с яркими оттенками, чтобы не создать пестрый образ.

