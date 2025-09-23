Какая одежда вышла из моды: антитренды и чем их заменить

Осенний сезон покупок в разгаре, но разнообразие предложений одежды, обуви и аксессуаров может сбивать с ног. Сориентироваться в море новинок поможет подробный гайд по трендам.

Свой список того, что уже вышло из моды, а что пришло взамен составило издание Real Simple. В нем вы найдете все – от конкретных вещей до модных цветов и даже принтов.

Антитренд: вязаные жилеты

Тренд: свитера-поло

Вязаные жилеты были повсюду последние пару сезонов, но теперь пришло время заменить их свитерами с воротником-поло. Это проявление того же модного сейчас стиля преппи, но он предлагает большую версатильность в создании образов. Свитера-поло можно носить например под кожаной или замшевой курткой, заправив в рабочие брюки или в сочетании с юбкой миди.

Антитренд: куртки оверсайз

Тренд: тренчи

Куртки увеличенного размера, хотя и остаются в моде, все же постепенно вытесняются классическими элегантными тренчами. На этот раз речь идет об укороченной или короткой версии этой вневременной верхней одежды. Комбинируйте ее на свое усмотрение – четких правил здесь нет.

Антитренд: пастельные тона

Тренд: землистые цвета

Пастель всегда создает мечтательное и игривое настроение, которое вряд ли когда-то полностью выйдет из моды. Но в этом сезоне над пастелью берут верх приглушенные и естественные землистые цвета. Это такие уютные краски, как оливковый, терракотовый, шоколадный, серо-коричневый, горчичный и бордовый цвет. Плюс в том, что вы легко сможете комбинировать их друг с другом.

Антитренд: анималистические принты

Тренд: принты в стиле бохо

Обновите свой гардероб смелыми и винтажными бохо-принтами, а не традиционным анималистическим принтом. Лучше всего подойдут вещи с узорами пейсли и замысловатыми орнаментами в нейтральных тонах, которые можно будет гармонично сочетать с имеющимися вещами. Если вы боитесь, что принт может показаться слишком ярким, сочетайте одну принтованную вещь с базовыми однотонными вещами, например, черными брюками или темно-синей юбкой.

Антитренд: мерцание

Тренд: игра с текстурами

Пришло время сместить акцент с блеска и мерцания на мягкие, уютные фактуры. Использование текстур – отличный способ добавить немного смелости в свой гардероб. Подумайте о строгих вельветовых брюках, мягком бархатном платье, мешковатой замшевой сумке или объемной куртке из искусственного меха. Более того, вы можете сочетать разные текстуры, создавая уникальный ансамбль.

Антитренд: облегающие юбки

Тренд: шерстяные и трикотажные юбки

Легкие юбки, плотно обтягивающие фигуру, уходят в прошлое, чтобы уступить место более плотным и прочным трикотажным и шерстяным юбкам. Они не только согреют вас в холодную погоду, но и позволят выглядеть безупречно на протяжении всего сезона.

Антитренд: минимализм

Тренд: массивные аксессуары

В этом сезоне откажитесь от минимализма и выберите массивные украшения и аксессуары. Вместо тонких цепочек и сдержанных колец выбирайте украшения более массивных форм и размеров. И не бойтесь сочетать их между собой – чем больше, тем лучше.

Антитренд: гладкая кожа

Тренд: роскошная замша

С изделиями из гладкой кожи никогда не ошибешься, но сейчас в центре внимания находится замша. Мягкая, но при этом выраженно текстурированная, она находит свое применение в блейзерах, байкерских куртках, брюках, юбках и других изделиях. Этот материал не только добавляет визуальной привлекательности вашему образу, но и делает его более дорогим на вид.

