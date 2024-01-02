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Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
3,8 т.
Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

Украинская певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк надели одинаковые платья отечественного бренда Mon Blanche. Цена короткого клетчатого сарафана на сайте составляет 2600 гривен.

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Фотографии появились в соцсетях знаменитостей с разницей в 10 дней. Злата Огневич в коротком наряде пришла на новогодний эфир "Хит FM".

Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

Леся Никитюк в изящном платье черно-белого цвета позировала у елки. Она дополнила наряд черными колготками и такого же цвета бантиком на голове.

Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

Злата Огневич тоже не набрасывала ничего сверху, а остановилась на массивном украшении на шее в виде цветка. На ее ногах были высокие сапоги.

Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

Как утверждает производитель, полюбившийся звездам сарафан сшит из плотной натуральной ткани на котоновой подкладке. Талию помогает подчеркнуть корсетная шнуровка сзади.

Модная битва. Злата Огневич и Леся Никитюк надели одинаковые платья

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