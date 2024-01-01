Сумская, Кароль и Брежнева задобрили Дракона: в чем украинские звезды встретили Новый год 2024 года.

Как Новый год встретишь – так его и проведешь, говорят в народе. Однако важно не только "как", но и "в чем", ведь цвет наряда может напрямую повлиять на успех в новом году. При подготовке к празднованию многие модницы обращаются к экспертам, чтобы выбрать правильный цвет образа. Звезды и инфлюэнсеры в том числе: в этом году некоторые из них соблюдали "правила Дракона", другие же показали, что не верят в модные предрассудки.

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Наступил 2024 год, покровителем которого по китайскому календарю стал зеленый Дракон. Как известно, этот магический зверь предпочитает, конечно, зеленый цвет, а также фиолетовый, красный, черный, золотой. Дракон не любит белый, желтый и коричневые оттенки.

Многие модницы создают новогодний образ, опираясь на рекомендованную палитру, чтобы привлечь в жизнь счастье. В этом году звезды украинского шоубиза продемонстрировали свои праздничные образы: некоторые красавицы прислушались к советам, другие же решили быть верными собственному вкусу. OBOZ.UA сделал подборку интересных луков знаменитостей.

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская показала фото с празднования Нового года, где артистка вместе с мужем и дочерью. Для встречи 2024 звезда выбрала золотое блестящее платье.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева нарядила черное платье с перьями и обнаженными плечами. Образ дополнил красный маникюр.

Кристина Решетник

Кристина Решетник выбрала красное платье необычного кроя длиной до колена.

Елена Тополя

Певица Елена Тополя опубликовала фото с мужем и детьми: семья оделась в вышиванки. Сама же артистка надела вышитое белое платье.

Катерина Кузнецова

Актриса Катя Кузнецова показала свой необычный праздничный образ в Insta-stories. Для празднования Нового года она выбрала сияющий серебряный топ, добавив интересный макияж из блесток.

Тина Король

Певица Тина Кароль вышла в Instagram в красном твидовом жакете и корсете такого же цвета. К образу звезда прибавила темно-синие джинсы.

Антонина Хижняк

Актриса Антонина Хижняк поделилась фотографией с сыном у новогодней елки. Праздничный образ знаменитости состоял из белой вышитой рубашки.

Илона Гвоздева

Танцовщица Илона Гвоздева встретила 2024 год в семейном кругу. Хореограф надела футболку с новогодней надписью, предпочтя более расслабленный образ.

Катерина Тишкевич

Актриса Катерина Тишкевич поделилась снимкой с мужем у елки. На фото звезда позирует в длинном синем платье.

Дива Монро

Травести-дива Монро выбрала для празднования Нового года пушистый серебряный топ, надев его с сетчатым боди. Образ дополнил блестящий макияж.

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