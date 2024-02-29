Мгновенный лифтинг: как с помощью макияжа быстро подтянуть верх лица

Макияж – это форма самовыражения, и в нем нет жестких правил. Советы по ежедневному уходу – всего лишь рекомендации по улучшению вашей природной красоты. Например, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам, чтобы улучшить контур лица.

Простые лайфхаки в нанесении макияжа обладают эффектом мгновенного лифтинга. Как придать лицу подтянутый вид, рассказало издание The Sun.

Визажистка Виктория Лин поделилась быстрым и легким приемом макияжа, благодаря которому лицо будет идеально выглядеть за считанные минуты.

Если вы достаточно консервативны в макияже, и хотите добавить акценты, не прибегая к ярким цветам, или если вы чувствуете, что ваши глаза выглядят несколько уставшими, стоит попробовать эффективный совет.

Вам понадобится бронзер холодного оттенка, консиллер и кисточка для контурирования.

Линию следует прорисовывать прямо в конце вашей линии ресниц, и идти она должна резко вверх. Следует отдать предпочтение холодным оттенкам, поскольку они будут выглядеть почти как естественная тень.

Визажистка использовала жидкий бронзер, чтобы прорисовать веко вверх к уху: "С помощью кремового бронзера я создам эту тень, проведя небольшую линию. Просто соблюдайте форму".

Далее следует взять легкий консилер и нанести его на веко, надбровную кость и поверх линии к уху.

Чтобы завершить образ, можно добавить матовый хайлайтер.

Консилер, кстати, хоть помогает решить немало эстетических проблем с макияжем, но имеет склонность скатываться в течение дня. Как избежать забивания консилера в складки под глазами – читайте в материале.

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