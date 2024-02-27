Как избежать забивания консилера в складки под глазами: простой лайфхак

Консилер помогает решить немало эстетических проблем с макияжем, но он же имеет склонность скатываться в течение дня. Визажисты придумали множество приемов, чтобы предотвратить эту неприятность, но большинство из них на самом деле не работают. Выходит, что бороться с проблемой невозможно?

Нет, это не так. В действительности рабочий лайфхак, который распространяется в соцсетях, советует изменить инструмент для нанесения средства. OBOZ.UА узнал, что это за инструмент.

Обычно, консиллер наносят и растушевывают специальной широкой кистью или спонжем. Но покрытие, которое они дают, с течением времени расслаивается и забивается в рельеф кожи. Особенно в области под глазами. Решить проблему неожиданно помогла пуховка для пудры.

Как это работает: просто растушуйте консилер под глазами треугольной пуховкой вместо пальцев или обычных инструментов для макияжа. Она обеспечит ровное бархатное покрытие и равномерное нанесение продукта.

Принцип работы пуховки, по сути, такой же, как и техника растушевки спонжем для макияжа. Сначала наносите консилер несколькими точками или полосами на кожу – как вам нравится, а затем похлопываниями и движениями туда-обратно растушевываете консилер, пока он не начнет полностью сливаться с кожей. После этого останется только закрепить его пудрой, как обычно.

Секрет в том, что пуховка не впитывает продукт, а просто растушевывает его очень гладко. Обычно она используется не для кремовой, а для рассыпчатой текстуры. То есть она не впитывает столько продукта, как губка, поэтому инструмент может распределить консилер более равномерно. К тому же покрытие оказывается более плотным.

Распределяя продукт именно таким образом, а не позволяя ему скапливаться в одних местах и растекаться слишком тонким слоем в других, пуховка обеспечивает ультрагладкое покрытие в области под глазами. Именно поэтому вероятность скатывания сводится к минимуму. Особенно если вы закрепите консилер пудрой.

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