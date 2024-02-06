Мастер маникюра Дженнифер Лопес, которого обожают известные звезды, раскрыл секрет ее идеальных персиковых ногтей

Мастер маникюра Дженнифер Лопес Том Бачик, заботящийся о ногтях многих голливудских звезд, рассказал, как сделал идеальное нюдовое покрытие, которое обожает певица. Она не раз демонстрировала фанатам базовые цвета разных оттенков, которых не так легко достичь, как может показаться на первый взгляд.

Последний раз звезду видели с длинными ногтями нежно-персикового цвета, которые хорошо сочетались с ее вечерним нарядом. Пошаговой инструкцией создания стильного маникюра Том Бачик поделился в Instagram.

"Я обожаю наслоить нюдовые оттенки, чтобы достичь идеального цвета. Сегодня я использовал два моих любимых классических оттенка, чтобы получить современный персиково-розовый цвет для образа Дженнифер Лопес на SNL", – начал мастер.

Артистка довольно часто делает похожий маникюр, даже когда ее наряды очень яркие и специфические. Джей Ло – не поклонница коротких ногтей, однако пылкая ценительница почти незаметного лака.

"После нанесения базового покрытия я нанес один слой как основной цвет, чтобы получить молочно-розовый оттенок. Однако мне хотелось, чтобы оттенок был немного персиковее, чтобы идеально сочетаться с ее платьем. Поэтому я нанес один слой, чтобы достичь идеального цвета", – объяснил Том Бачик.

Напоследок он увлажнил кутикулы певицы абрикосовым маслом, возвращающим коже упругость и молодость.

Мастер идеально попал в тон платья, хотя издалека может показаться, что Джей Ло сделала свой классический маникюр. У звезды много фото с длинными ногтями, на которых видно бежево-розовое покрытие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 14 красивых дизайнах ногтей в День святого Валентина. Вместо скучных дизайнов, можно поэкспериментировать с разными стилями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!