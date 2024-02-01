Маникюр с сердечками: 14 красивых дизайнов ногтей на день святого Валентина.

День влюбленных на носу, поэтому это лучшее время для того, чтобы продемонстрировать свое романтическое настроение с помощью маникюра. Красный цвет и сердечки являются незаменимыми составляющими 14 февраля. Кроме скучных надоедливых дизайнов, можно поэкспериментировать с разными стилями.

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Как утверждает Glamour, оттенки красного являются безоговорочной классикой и хоть кому-то этот цвет для Дня святого Валентина кажется слишком детским, его нужно правильно совмещать в минималистическом дизайне. Тогда он действительно доставит радость и удовольствие.

Блестящие глитерные сердечки

Немного блеска с пайетками

В сочетании с вычурными линиями

"Французские" сердечки

Для ценителей 3D-дизайнов

Нежное и изысканное сердечко на акцентном ногте

Розовая французская классика

Минимализм со стразами

Золотой покой

В сочетании со стразами

Объемные "напыленные" сердца

Хромовый блеск

Объемная классика

Вырезанное сердце

Ранее OBOZ.UA писал о еще 10 других дизайнах, которые можно выбрать для своего лучшего маникюра на День влюбленных.

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