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Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
1,3 т.
Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

14 февраля приближается, а значит, стоит задуматься о новом дизайне маникюра. Мани на День Валентина не обязательно должен быть праздничным и ярким, однако это прекрасная возможность добавить немного романтики в повседневную жизнь.

Видео дня

Как пишет Who What Wear, вместо нейтральной основы ногтей поклонники минимализма могут попробовать розовый, или красный оттенок, или добавить маленький декор в форме сердца. Если вы обожаете нейл-арт, обратите внимание на множество оригинальных дизайнов, например красный френч или цветочный узор.

Абстрактные линии

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Бордовый френч

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Яркие волны

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Две половинки

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Красный французский мани

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Розовый кварц

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Черно-белые цветы

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Классический винный

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Блестящие стразы

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Лаконичное сердце

Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом модном маникюре февраля: 10 изысканных дизайнов на длинные ногти.

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