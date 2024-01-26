Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики

14 февраля приближается, а значит, стоит задуматься о новом дизайне маникюра. Мани на День Валентина не обязательно должен быть праздничным и ярким, однако это прекрасная возможность добавить немного романтики в повседневную жизнь.

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Как пишет Who What Wear, вместо нейтральной основы ногтей поклонники минимализма могут попробовать розовый, или красный оттенок, или добавить маленький декор в форме сердца. Если вы обожаете нейл-арт, обратите внимание на множество оригинальных дизайнов, например красный френч или цветочный узор.

Абстрактные линии

Бордовый френч

Яркие волны

Две половинки

Красный французский мани

Розовый кварц

Черно-белые цветы

Классический винный

Блестящие стразы

Лаконичное сердце

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом модном маникюре февраля: 10 изысканных дизайнов на длинные ногти.

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