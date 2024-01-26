Маникюр на День Валентина: 10 дизайнов, которые поразят даже тех, кто очень далек от романтики
14 февраля приближается, а значит, стоит задуматься о новом дизайне маникюра. Мани на День Валентина не обязательно должен быть праздничным и ярким, однако это прекрасная возможность добавить немного романтики в повседневную жизнь.
Как пишет Who What Wear, вместо нейтральной основы ногтей поклонники минимализма могут попробовать розовый, или красный оттенок, или добавить маленький декор в форме сердца. Если вы обожаете нейл-арт, обратите внимание на множество оригинальных дизайнов, например красный френч или цветочный узор.
Абстрактные линии
Бордовый френч
Яркие волны
Две половинки
Красный французский мани
Розовый кварц
Черно-белые цветы
Классический винный
Блестящие стразы
Лаконичное сердце
Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом модном маникюре февраля: 10 изысканных дизайнов на длинные ногти.
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