Маникюр "богатой девочки": что такое латте-френч и почему от него в восторге все модницы. Фото

Теплые карамельные и кофейные оттенки стали эстетической классикой как в макияже, так и в одежде и маникюре. Мягкие тона подчеркивают элегантность и изысканность образа.

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Одним из трендов в 2023 году стал маникюр латте-френч, где мастера во французской технике объединили цвета кофейного напитка. Дизайн быстро разлетелся по сети и его начали называть нейл-артом "богатой девочки". OBOZREVATEL собрал несколько модных вариантов, которые смотрятся дорого.

Сначала популярным стал макияж цвета латте. Мейк-ап имеет теплые коричневые тона: карамель, загар, какао, охристый и янтарный. Эти оттенки наносят на глаза, щеки и губы. Макияж смотрится мечтательно в летнюю погоду и в уютном осеннем климате.

Френч является одним из самых любимых дизайнов девушек, поскольку не требует частой коррекции. Ногтевую пластину окрашивают в натуральный оттенок и только концы покрывают цветом.

Мастера подчеркивают, чем холоднее будет на улице, тем темнее станет коричневый. В сентябре красим ногти в цвет латте, а в декабре в оттенок эспрессо.

Коричневый цвет является универсальным и подходит под любой образ. Наиболее выигрышным будет сочетание латте-френча с аутфитом в молочном или кокосовом оттенке.

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