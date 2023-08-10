Прическа "богатой девочки": пять лучших идей стрижки на осень, которые выглядят роскошно. Фото

Ухоженные волосы не с секущимися кончиками выглядят дорого и свидетельствуют о статусе. Самый простой вариант иметь такую прическу без использования дорогостоящей косметики и салонного ухода – короткая стрижка.

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Боб-каре – тренд последних сезонов, не требующий стайлинговых средств для укладки. OBOZREVATEL рассказывает о пяти вариациях боб-каре, которые называют прическами "богатых девушек".

Боб-каре с ровной челкой по праву принадлежит французам, именно во Франции встречаются сотни девушек с такой прической. Парижанки обожают эту стрижку, поскольку она придает легкости образу и очень проста в укладке. Французский боб подходит обладательницам тонких и редких волос.

Простой способ за секунду изменить свой внешний вид – опрокинуть волосы на сторону. Боб-каре на бок никогда не выходит из моды – это отличный способ добавить объем, не требующий мастерства укладки. Это идеальный вариант для девушек с густой шевелюрой.

Идеальная стрижка на лето для девушек с пористыми и вьющимися волосами – боб-каре. Обычно обладательницы кудрей боятся коротких стрижек, впрочем, стилисты убеждают, что это лучший вариант получить прикорневой объем. Короткие волосы не отягощают длину и "пышность" распределяется равномерно.

Если сложно расстаться с длиной, то длинное каре тоже в тренде этой осенью. Удлиненный боб подходит девушкам с круглым лицом, поскольку обычное каре делает его более широким. Мастера советуют делать срез асимметричным, словно "порванным".

Итальянское боб-каре – это симметричный срез на линии подбородка. Вырезанный с помощью бритвы, итальянский боб всегда выглядит так, будто он только что сделан. Это очень простая и стильная прическа.

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