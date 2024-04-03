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Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
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Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Апрель – уникальный месяц весны, который часто сопровождается пасмурными днями и низкими температурами. Однако, как говорится, апрельские ливни приносят майские цветы, так что такой прогноз в долгосрочной перспективе того стоит.

Тем не менее, можно с легкостью создать себе солнечное настроение. Мы не можем контролировать погоду, однако в наших силах выбрать веселый ней-арт и яркие цвета ногтей, пишет Byrdie.

Бархатные ногти балерины

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

То, что погода переходит от холодной зимы к теплым дням, не означает, что бархатные ногти вышли из моды. Этот нежно-розовый балетный мани идеально подходит для апреля благодаря нежным пастельным оттенкам и модным бантам.

Голубые волны

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Еще одна дань апрельским дождям в виде этого волнистого голубого дизайна и формы квадрат.

Ромашки и бархат

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Бледно-зеленый бархатный френч и ромашки на нейтральном фоне – оригинальное весеннее сочетание.

Пастельные цвета и необычные текстуры

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Вас заинтересовала идея 3D ногтей, но вы не уверены, что они вам понравятся? Следуйте тренду, добавив один или два рельефных акцента, например, завитки или драгоценные камни.

Бледно-желтые цветочные ногти

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Этот бледно-желтый цветочный маникюр настолько утончен, что подойдет к любому образу.

Драгоценный френч

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Этот красивый монохромный французский маникюр с драгоценностями можно легко повторить.

Нежно-голубое небо

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Маникюр, вдохновленный весенним небом и его цветами.

Аура маникюр

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Насколько интересны эти аура-ногти? Словно яркое очарование майских цветов выглядывает сквозь синие апрельские облака.

Градиент и французский мани

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Встретьте весну с маникюром, отдающим дань уважения цветущей зелени вокруг нас. Все, что вам нужно сделать это выбрать пять оттенков зеленого лака для ногтей от светлого до темного.

Цветочные мотивы

Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Вот еще один ромашковый маникюр, который не стоит упустить этой весной. Холодные зеленые оттенки делают этот неподходящий мани особенно уместным для апреля.

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