Маникюр апреля. 10 веселых дизайнов, которые поднимут вам настроение в дождливую погоду

Апрель – уникальный месяц весны, который часто сопровождается пасмурными днями и низкими температурами. Однако, как говорится, апрельские ливни приносят майские цветы, так что такой прогноз в долгосрочной перспективе того стоит.

Тем не менее, можно с легкостью создать себе солнечное настроение. Мы не можем контролировать погоду, однако в наших силах выбрать веселый ней-арт и яркие цвета ногтей, пишет Byrdie.

Бархатные ногти балерины

То, что погода переходит от холодной зимы к теплым дням, не означает, что бархатные ногти вышли из моды. Этот нежно-розовый балетный мани идеально подходит для апреля благодаря нежным пастельным оттенкам и модным бантам.

Голубые волны

Еще одна дань апрельским дождям в виде этого волнистого голубого дизайна и формы квадрат.

Ромашки и бархат

Бледно-зеленый бархатный френч и ромашки на нейтральном фоне – оригинальное весеннее сочетание.

Пастельные цвета и необычные текстуры

Вас заинтересовала идея 3D ногтей, но вы не уверены, что они вам понравятся? Следуйте тренду, добавив один или два рельефных акцента, например, завитки или драгоценные камни.

Бледно-желтые цветочные ногти

Этот бледно-желтый цветочный маникюр настолько утончен, что подойдет к любому образу.

Драгоценный френч

Этот красивый монохромный французский маникюр с драгоценностями можно легко повторить.

Нежно-голубое небо

Маникюр, вдохновленный весенним небом и его цветами.

Аура маникюр

Насколько интересны эти аура-ногти? Словно яркое очарование майских цветов выглядывает сквозь синие апрельские облака.

Градиент и французский мани

Встретьте весну с маникюром, отдающим дань уважения цветущей зелени вокруг нас. Все, что вам нужно сделать это выбрать пять оттенков зеленого лака для ногтей от светлого до темного.

Цветочные мотивы

Вот еще один ромашковый маникюр, который не стоит упустить этой весной. Холодные зеленые оттенки делают этот неподходящий мани особенно уместным для апреля.

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