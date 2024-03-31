Сезон босоножек не за горами: 6 роскошных цветов педикюра. Фото

Как только пришла весна, босоножки начали появляться на полочках магазинов, а это может означать только одно: самое время записываться на педикюр. Эта, казалось бы, простая деталь может придать элегантности и изысканности вашему образу.

Как и маникюр, педикюр имеет свои тенденции. Издание Who What Wear пообщалось с известным мастером Милли Мэйсон, рассказавшей о главных трендах 2024 года.

Нейтральный френч

"В этом сезоне я вижу, что все возвращается к сочетанию маникюра и педикюра с пастельными цветами или нейтральным френчем, – говорит Мэйсон. – С модными образами он будет выглядеть чрезвычайно минималистично, что подойдет и к ярким оттенкам".

Зеленая матча

"Мой любимый оттенок сезона – зеленый", – говорит эксперт, давая несколько рекомендаций по цветам, которые следует попросить в салоне. В 2024 году в тренде будут оттенки матча и фисташки, которые обязательно создадут весеннее настроение в сезон босоножек.

Прозрачный розовый

"Если вам не нравится яркий цвет, прозрачный розовый с перламутрово-хромированным покрытием, будет выглядеть очень свежо и шикарно", – отмечает мастер. Нежно-розовые оттенки подходят к любому тону кожи и сочетаются со всем, что есть в вашем гардеробе. Кроме того, в этом цвете для педикюра любые сколы менее заметны, что делает его долгостойким.

Черный

Неожиданный цвет, который мы видим по всем соцсетям – черный, он выглядит утонченным и шикарным. Это отличный выбор, если ваш гардероб однотонен, но он также подойдет ко всему, что вы решите надеть.

Прозрачный белый

Еще один оттенок для педи, к которому редакторы Who What Wear всегда возвращаются – это белый. Прозрачное покрытие сейчас в тренде, поскольку оно осветляет ногтевую пластину.

Бордовый

Хотя этот оттенок имеет осенне-зимнее настроение, в качестве педикюра он выглядит как цвет, который можно носить круглый год, если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели ухоженными. Если вы сомневаетесь, выберите насыщенный красный лак.

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