Макияж на 1 сентября: как накраситься в школу, чтобы не выглядеть вульгарно. 10 главных правил

С подросткового возраста школьницы начинают активно интересоваться макияжем и совершенствовать свою бьюти-рутину. Многие украинские школы позволяют детям самовыражаться таким образом, однако неопытные красавицы могут совершить много ошибок.

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Слишком яркий макияж днем будет выглядеть вульгарно даже на взрослых женщинах. OBOZREVATEL собрал 10 советов, как не допустить ошибок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не забывайте об очищении и увлажнении

Первый шаг в удачном мейкапе – очищение и увлажнение кожи. Это поможет избежать сухости и продлит устойчивость косметических средств.

Подберите тональное средство в тон кожи

Школьникам, не требующим тонального средства, не стоит наносить "маску" на лицо, ведь она будет скатываться и выглядеть неопрятно. Однако, если хочется выровнять тон, следует выбрать средство, которое будет совпадать с цветом шеи, а не контрастировать с ней.

Не злоупотребляйте консилером

Небольшие покраснения или синяки под глазами можно замаскировать консилером, но для естественного макияжа его хватит совсем чуть-чуть.

Немного пудры не будет лишней

Распространенное заблуждение среди многих красавиц – полностью запудренное лицо, лишенное сияния и натурального блеска. Запудрить следует так называемую Т-зону – лоб, нос и подбородок. В жаркие дни такой штрих станет спасением для стойкости тонального средства и консилера.

Легкий макияж глаз

Темные тени, длинные стрелки и яркие акценты – это не о обыденном школьном макияже. Такой мейкап только прибавит возраст школьникам и рискует смазаться из-за активных упражнений и беготни между классами.

Блеск вместо помады

Дети в школе много говорят, часто едят и не могут все время поправлять макияж, как того требуют накрашенные губы. Блеск с этим справится лучше, ведь обновить его можно даже без зеркала.

Избегайте графических бровей

Все четкие линии – враг школьного макияжа, ведь за их видом нужно внимательно следить и часто подрисовывать. Стертая линия брови испортит весь общий вид, поэтому их следует избегать. В этом помогут тени и мягкий карандаш, которые только очерчат форму и заполнят пробелы.

Светящиеся тени

С матовыми продуктами труднее работать. Особенно если нет профессиональных кисточек и времени. Сияющие тени, наоборот, легко наносятся, "открывают" взгляд и придают свежести.

Румяна

Еще один нелишний штрих на лице – румяная. Этот шаг не следует пропускать, если естественный цвет щек перекрыло тональное средство.

Спрей для фиксации

В школе подростков ждут много активных занятий, беготни, разговоров и волнений. Чтобы все эти факторы не испортили макияж в течение дня, его важно закрепить. Подобные спреи-фиксаторы уже давно стали маст-хевом в косметичке красавиц всех возрастов.

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