В чем пойти на 1 сентября в 2023 году: стильные образы для детей и родителей

Помогите вашим детям первого сентября чувствовать себя комфортно и уверенно. Создайте для них эффектные образы. Почему? Они спешат в школу не только для того, чтобы встретиться с одноклассниками и поделиться впечатлениями о летнем отдыхе, но и (всем нам это знакомо) похвастаться стильными нарядами. Обязательно ли покупать туфли Louis Vuitton и костюм Prada? В этом нет необходимости.

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Достаточно знать, что актуально осенью 2023 и какие цвета гармонируют между собой. Так что же надеть на торжественную линейку вам и вашим деткам? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Одежда для детей ко Дню знаний

Обратите внимание на одежду, которая не ограничивает движений, позволяет коже дышать, а также соответствует дресс-коду. То есть это не должны быть плотно облегающие тело вещи, сшитые из синтетических материалов или имеющие слишком яркий цвет и пестрый дизайн.

Образ на 1 сентября для девочки

Сначала рассмотрим классический вариант, проверенный годами. Это блуза или рубашка белого, молочного или другого пастельного оттенка (желательно, чтобы была свободного кроя) с прямыми брюками или юбкой шоколадного, черного или графитового цвета. Дополните этот образ пиджаком (по желанию), небольшими бантиками, туфлями на стойких невысоких каблуках и носками с милыми рюшами.

Не менее празднично будут выглядеть комбинации светлой блузы, жилета из костюмной ткани и юбки или рубашки с длинными рукавами и сарафана. Сюда удачно впишутся элегантные лоферы или туфли Мэри Джейн.

Если хочется чего-то нестандартного, то попробуйте скомбинировать вышиванку (сейчас она имеет для украинцев особое значение) в цвете хаки, белом, молочном или, например, мокко (мягкий темно-коричневый) и юбку или брюки (клеш, прямого кроя, шелковые, атласные или со стрелками).

Образ на 1 сентября для мальчика

Выбор одежды не меньше, чем у девочек. Ребята могут создать аутфит из костюма графитового, шоколадного или черного цвета, галстука или бабочки с лаконичным дизайном и туфель в классической палитре без лишней фурнитуры.

Другой вариант – комбинация жилета из костюмной ткани голубого, серого, черного или коричневого цвета, брюк в тон и рубашки в спокойных светлых красках. Этот ансамбль прекрасно дополнят минималистичные лоферы, классические туфли или дерби.

А как насчет вышиванок? Предпочитайте этнические изделия в синей, голубой, белой, темно-зеленой или светло-серой палитре. Их можно рифмовать с прямыми брюками, джинсами (если позволяет дресс-код школы) и туфлями, лоферами или мокасинами.

Как одеться родителям на 1 сентября

Образы мам и пап школьников должны быть праздничными и уместными. Цветовая гамма одежды – некислотная, а ткань – плотная, не полупрозрачная. Женщинам не желательно надевать на праздник первого сентября слишком короткие наряды или с глубокими вырезами, а мужчинам – шорты и футболки. Это – моветон.

Мама ребенка может надеть платье А-силуэта, на запах или в технике кроше длины до колена или макси. Сюда хорошо впишутся туфли-лодочки или лоферы. Если вы не являетесь поклонницей платьев, то можно скомбинировать брюки (из костюмной ткани, льняные или шелковые) или юбку (плисе, годе, льняную или хлопчатобумажную) с блузой или рубашкой.

Папа может выбрать строгий костюм с галстуком, рубашкой и классическими туфлями. Если он военный, то не запрещено приходить в школу в тактической форме.

А что надеть, если хотите иметь нетривиальные образы? Родители могут приобрести family look, состоящий из одного цвета и фасона вышиванок или платья и вышитой рубашки. Они вам понадобятся не только на 1 сентября, но и на семейные, церковные или государственные праздники.

Ранее OBOZREVATEL писал о поздравлениях для школьников и учителей на 1 сентября.

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