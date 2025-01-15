Макияж, который подходит всем: как повторить новый бьюти-тренд 'холодная девочка'

Новый бьюти-тренд "холодная девочка" стал вирусной тенденцией в социальных сетях. Этот макияж подходит буквально всем.

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Он позволяет добиться эффекта сияния и свежести, а также придает лицу такой вид, будто вы только что вернулись с прогулки по заснеженным склонам. Несмотря на обилие розового оттенка, этот образ отлично смотрится на коже с близко расположенными к поверхности капиллярами, которые будут совершенно невидимыми, передает польский Vogue.

Как повторить тренд "холодная девочка"

Шаг 1: Сияющий цвет лица

Перед нанесением макияжа необходимо сделать тонизирующий массаж лица, который стимулирует кровообращение и придает лицу свежий вид. Чтобы достичь сияющего эффекта, можно воспользоваться светлой тональной основой. Если же в плотном тоне нет необходимости, с этой задачей справится светлый консилер.

Шаг 2. Здоровый румянец

Воссоздать зимний румянец позволят кремовые розовые румяна, которые нужно аккуратно растушевать на скулах похлопывающими движениями. При желании эту базовую косметику можно нанести на центральную часть губ. Также используйте спонж, чтобы распределить продукт на щеках, начиная от крыльев носа. Завершающим штрихом является нанесение пудровых румян для усиления цвета верхней части скул. Лучше всего подойдут те, которые имеют светоотражающие частицы.

Шаг 3. Минимальное выделение

Брови не стоит делать сильно яркими и зачесанными наверх, так как это не впишется в образ "холодной девочки". Достаточно воспользоваться карандашом, который поможет оформить брови, сделав их более выразительными и графичными.

Веко можно подчеркнуть тенями таких нейтральных оттенков, как серый, бежевый или пастельно-розовый, карандашом или хайлайтером, который переливается на свету.

Шаг 4: Нежные губы

Кульминацией образа является сдержанный макияж губ, который подчеркнут природную красоту и сделает эту часть лица более сияющей. Косметические средства должны дублировать цвет щек. Можно воспользоваться карандашом. Полезно также иметь при себе восстанавливающий бальзам или полупрозрачную помаду.

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