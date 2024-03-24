Макияж будет держаться весь день: как правильно краситься летом

Весна набирает обороты, и вскоре придет настоящее, почти летнее, тепло. Так что сезон жары и пота не за горами. С высокой температурой воздуха и дополнительной влажностью нет ничего хуже, чем тратить часы на нанесение макияжа только для того, чтобы солнце его растопило.

Нет необходимости принимать кардинальное решение и вообще отказываться от макияжа. Ключ к обеспечению долговечности заключается в стратегическом подходе, говорят эксперты.

Утренний уход

Профессиональные визажисты говорят, долговечность вашего макияжа зависит от ухода за кожей – это самый важный шаг, гарантирующий, что тональный крем и другая декоративная косметика будет держаться целый день. Правильный уход гарантирует, что ваш макияж останется неповрежденным, обеспечивая естественное сияние и равномерный тон лица.

Попытайтесь сделать свой утренний уход за кожей простым, но эффективным. В теплые месяцы кожа производит гораздо больше жира и пота, и последнее, что ей нужно – это многочисленные скользкие слои увлажняющих кремов под тональной основой.

Тип кожи имеет значение

Обязательно нужно учитывать тип кожи, составляя алгоритм ежедневного ухода. Борьба с жирностью и сухостью значительно повлияет на устойчивость макияжа.

Избегайте средств, которые слишком сушат или матируют кожу. "В теплое время года мы, как правило, полностью игнорируем продукты, в которых упоминается эффект увлажнения, и предпочитаем матирующие гели. Однако летом кожа производит больше кожного жира, а матирующие средства будут забивать поры", – пояснила визажистка Рейн Таубер.

Для жирного типа кожи специалист советует выбрать легкую увлажняющую основу или праймер. Обладательницам сухой кожи следует приобрести увлажняющий праймер и жидкий тональный. Комбинированная кожа нуждается в сбалансированном подходе.

Водостойкие средства

Водостойкие формулы предназначены для защиты от влаги. Если в теплое время года использовать легкий водостойкий тональный крем, вы сведете к минимуму риск "таяния" макияжа. Средства должны иметь консистенцию, которая при нанесении придает легкий оттенок и более естественный вид.

Спрей для фиксации

Если вас ждет важное событие и вы хотите выглядеть безупречно, выберите спрей для фиксации или полупрозрачную пудру, которая гарантирует, что ваш макияж останется неповрежденным. Это также предотвращает образование блеска на лице. Лишний жир можно промокнуть специальными матирующими салфетками.

И основной совет – не забывайте о качественном креме с уровнем SPF более 30. Солнцезащитный крем защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Как объединить макияж с солнцезащитным кремом – читайте в материале.

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