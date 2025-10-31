Лунный календарь стрижек на ноябрь: названы лучшие дни для перемен

При выборе дня для стрижки многие из нас пользуются советами лунного календаря. Хотя ученые говорят, что прямого влияния фаз Луны на рост волос не существует, все же для многих эта информация является важной.

Видео дня

Именно поэтому издание BeautyHub собрало лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года. Он поможет вам спланировать уход за внешностью на ближайший месяц.

Фазы Луны в ноябре

В первую очередь, обратим внимание на то, как распределились фазы Луны в ноябре 2025 года. Общие рекомендации говорят, что стрижка, сделанная на фазе ее роста будет отрастать быстро, а сделанная в нисходящую фазу – будет расти медленно, зато волосы будут крепкими. Новолуние считается неблагоприятным временем для стрижки, поскольку волосы в этот период является самыми уязвимыми. А вот прическа, сделанная в полнолуние, способствует блестящим и крепким волосам. Итак, лунные фазы в ноябре будут такими:

Луна будет расти – с 1 по 4 ноября, с 21 по 30 ноября;

полнолуние – 5 ноября;

Луна убывает – с 6 по 19 ноября;

новолуние – 20 ноября.

Календарь стрижек на ноябрь по дням

1 ноября

До 15:00 день считается удачным для стрижки, можно даже поэкспериментировать со смелыми формами. А вот после 15:00 визит к парикмахеру лучше отложить, чтобы не испортить себе настроение результатом.

2 ноября

Неоднозначный день. Вторая половина дня считается лучшей для визита в салон. Если планируете окрашивание, лучше выбрать натуральные красители. От химической завивки сегодня стоит отказаться. Также бытует мнение, что мытье головы в этот день может спровоцировать появление перхоти.

3 ноября

Считается очень удачным днем для стрижки. После нее волосы должны стать более послушными, блестящими и как будто бы быстрее расти. Окрашивание также обещает быть успешным.

4 ноября

Стрижку лучше перенести, особенно во второй половине дня. Есть риск, что волосы начнут сечься, а сама прическа быстро потеряет желаемую форму.

5 ноября

Хорошее время для стрижки, если вы хотите освежить образ и укрепить волосы.

6 ноября

Еще один удачный день для экспериментов с прической или цветом. Процедуры должны добавить волосам здоровья и блеска.

7 ноября

Крайне неблагоприятный день. Стрижка может негативно сказаться на состоянии волос: они могут стать непослушными, сухими или даже начать выпадать.

8 ноября

Для стрижки день не подходит. Вместо этого посвятите это время уходовым процедурам, например, сделайте питательную маску для волос.

9 ноября

Считается одним из самых неблагоприятных дней. Любые процедуры с волосами (стрижку, окрашивание) лучше категорически отложить.

10 ноября

Нейтральный день. Стрижка возможна и может даже улучшить настроение. А вот с окрашиванием стоит быть осторожным — есть риск не угадать с желаемым оттенком, поэтому лучше довериться только хорошо проверенному мастеру.

11 ноября

Хороший день для процедур, направленных на укрепление корней. Стрижка также будет удачной — ожидается, что волосы станут более пышными и гладкими.

12 ноября

Отличный день для того, чтобы подровнять кончики, скорректировать длину или просто сделать уходовые маски. А вот от кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.

13 ноября

Неблагоприятный день. Считается, что волосы в это время очень чувствительны, и стрижка может привести к плохому настроению и упадку сил.

14 ноября

Очень удачный день. Стрижка должна положительно повлиять на самочувствие и настроение, а волосы после нее будут расти быстрее и станут гуще.

15 ноября

Неоднозначный день. С одной стороны, процедуры (стрижка, окрашивание) должны сделать волосы крепче и уменьшить посеченность. С другой — есть риск, что визит к парикмахеру может негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние.

16 ноября

Нейтральный день. Говорят, стрижка в этот день добавляет прическе пышности и объема. Волосы после нее могут расти медленнее, но при этом станут крепче.

17 ноября

Отличный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка обещает сделать волосы более послушными, а общий образ — гармоничным.

18 ноября

Еще один удачный день. Кроме стрижки, очень полезными будут процедуры для глубокого увлажнения волос.

19 ноября

Не лучшее время для кардинальных изменений. Окрашивание может повредить структуру волос, а стрижка — кончики. Исключение: стрижка может пойти на пользу тем, у кого очень ломкие и ослабленные волосы.

20 ноября

От стрижки и окрашивания лучше категорически отказаться. Вместо этого посвятите день уходовым, питательным процедурам.

21 ноября

Удачный период для стрижки. Можно как просто обновить прическу, так и решиться на кардинальную смену имиджа. Правда, на ускорение роста волос после этого рассчитывать не стоит.

22 ноября

Нейтральный день. Если что-то и делать, то без экстрима: легкая корректировка формы, уходовые маски. А вот радикальное окрашивание лучше отложить.

23 ноября

День для классики и практичности, а не для радикальных экспериментов. Стрижка, сделанная сегодня, должна укрепить волосы, уменьшить посеченность кончиков и ускорить рост.

24 ноября

Удачный день для новой прически. Для окрашивания рекомендуются натуральные красители. Также полезными будут массаж головы и уход с использованием натуральных средств.

25 ноября

Стрижка в первой половине дня (до 12:00) может принести приятное обновление. А вот после полудня от визита к парикмахеру лучше воздержаться, ограничившись легким домашним уходом.

26 ноября

В первой половине дня стричься не стоит — есть риск, что волосы станут ломкими. Во второй половине дня стрижка уже возможна, после нее волосы должны хорошо укладываться.

27 ноября

День в целом благоприятный для здоровья волос. Можно пробовать новые укладки, но без экстрима. Также не рекомендуется стричь волосы слишком коротко.

28 ноября

День подходит для процедур по укреплению волос. Стрижка может сделать их визуально гуще, также благоприятны процедуры для корней. А вот окрашивание лучше отложить.

29 ноября

Хороший день для стрижки, если вы хотите "обновиться". Обещает сделать волосы более легкими и послушными. Кардинально менять цвет сегодня не советуют.

30 ноября

Крайне неблагоприятный день. Считается, что стрижка может спровоцировать проблемы с кожей головы (например, перхоть) или даже выпадение волос. Есть риск, что они станут тонкими и ломкими.

Ранее OBOZ.UA публиковал список самых модных коротких причесок 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.