УкраїнськаУКР
русскийРУС

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Алина Милсент
Lady Oboz
2 минуты
51
Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Короткие волосы никогда не выходят из моды. Осень-2025 приносит легкие, стильные и универсальные стрижки, которые не требуют длительной укладки, но всегда выглядят эффектно. 

Видео дня

Это прически, которые говорят сами за себя – уверенные, женственные и чрезвычайно современные. Эксперты рассказали об основных трендах сезона.

Волнистый боб

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Мягкие волны добавляют прическе движения и легкости, создавая игривый, но в то же время элегантный образ. Такой боб прекрасно подходит к повседневным образам, а с правильной укладкой легко превращается в вариант для вечера.

Его главное преимущество – естественность: мягкие локоны освежают лицо и придают ему более молодой вид.

Гладкий блестящий боб

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Это выбор для тех, кто ценит минимализм и совершенство. Идеально ровные, блестящие волосы укладываются с помощью геля или воска, создавая эффект "зеркального сияния".

Такой вариант подчеркивает форму лица и придает образу уверенности. Подходит для деловых встреч, городских прогулок или вечерних выходов, когда элегантность важнее аксессуаров.

Боб с дополнительным объемом

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Для ценителей более роскошного стиля подойдет объемный боб. Волосы укладывают так, чтобы они выглядели густыми, но оставались естественными.

Эта стрижка особенно подходит обладательницам плотных волос, ведь форма сохраняется в течение дня.

Асимметрия

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Асимметрия – главный тренд сезона. Завитки, перекинутые на одну сторону, создают оригинальную рамку для лица и придают ему загадочности. Это отличный выбор для тех, кто хочет выделяться, не прибегая к радикальным изменениям.

Пикси

Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Смелая вневременная классика. Короткая стрижка пикси открывает лицо, подчеркивает черты и демонстрирует характер. Она не требует много времени для ухода, но всегда выглядит стильно.

Пикси часто выбирают актрисы и певицы – за сочетание изящества, силы и современного настроения. Это вариант для тех, кто не боится быть собой.

OBOZ.UA также рассказывал, какой популярный в 2010-х цвет волос снова стал трендовым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.