Длинные волосы уже в прошлом: лучшие короткие прически 2025 года

Короткие волосы никогда не выходят из моды. Осень-2025 приносит легкие, стильные и универсальные стрижки, которые не требуют длительной укладки, но всегда выглядят эффектно.

Это прически, которые говорят сами за себя – уверенные, женственные и чрезвычайно современные. Эксперты рассказали об основных трендах сезона.

Волнистый боб

Мягкие волны добавляют прическе движения и легкости, создавая игривый, но в то же время элегантный образ. Такой боб прекрасно подходит к повседневным образам, а с правильной укладкой легко превращается в вариант для вечера.

Его главное преимущество – естественность: мягкие локоны освежают лицо и придают ему более молодой вид.

Гладкий блестящий боб

Это выбор для тех, кто ценит минимализм и совершенство. Идеально ровные, блестящие волосы укладываются с помощью геля или воска, создавая эффект "зеркального сияния".

Такой вариант подчеркивает форму лица и придает образу уверенности. Подходит для деловых встреч, городских прогулок или вечерних выходов, когда элегантность важнее аксессуаров.

Боб с дополнительным объемом

Для ценителей более роскошного стиля подойдет объемный боб. Волосы укладывают так, чтобы они выглядели густыми, но оставались естественными.

Эта стрижка особенно подходит обладательницам плотных волос, ведь форма сохраняется в течение дня.

Асимметрия

Асимметрия – главный тренд сезона. Завитки, перекинутые на одну сторону, создают оригинальную рамку для лица и придают ему загадочности. Это отличный выбор для тех, кто хочет выделяться, не прибегая к радикальным изменениям.

Пикси

Смелая вневременная классика. Короткая стрижка пикси открывает лицо, подчеркивает черты и демонстрирует характер. Она не требует много времени для ухода, но всегда выглядит стильно.

Пикси часто выбирают актрисы и певицы – за сочетание изящества, силы и современного настроения. Это вариант для тех, кто не боится быть собой.

