Лунный календарь стрижек на февраль: благоприятные дни для смены прически

Лунный календарь стрижек станет полезным ориентиром для тех, кто планирует обновление образа или уход за волосами. Считается, что фазы Луны влияют на рост, структуру и общее состояние волос. Правильно выбранный день поможет сохранить форму стрижки надолго или, наоборот, стимулировать быстрое отрастание.

Февраль 2026 года дает достаточно удачных дат как для стрижки, так и для восстановительных процедур.

Когда лучше стричься в феврале 2026 года

1 и с 18 по 28 февраля Луна будет растущей. В это время волосы активнее восстанавливаются и быстрее отрастают. В этот период стрижка, окрашивание и питательные процедуры дают самый заметный результат – волосы выглядят гуще и здоровее.

Полнолуние 2 февраля делает волосы более чувствительными. В этот день лучше избегать экспериментов и сложных процедур, ограничившись легким уходом.

Период убывающей Луны с 3 по 16 февраля считается благоприятным для коррекции формы и оздоровления. Волосы растут медленнее, зато стрижка дольше сохраняет аккуратный вид, а кончики меньше секутся.

Новолуние 17 февраля – нестабильный день для любых изменений. Волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому радикальные вмешательства лучше отложить.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Для стрижки, обновления образа и укрепления волос наиболее удачными в феврале будут 4– 6 , 11–13, 18–21 и 25–28 числа. Для оздоровительных процедур, масок и коррекции кончиков хорошо подойдут 7–10 и 14–16 февраля.

Зато 2 февраля (полнолуние) и 17 февраля (новолуние) считаются нежелательными для стрижки. Также стоит учитывать собственное самочувствие – даже лучший день не принесет пользы, если вы чувствуете усталость или стресс.

Уход за волосами в течение месяца

В дни растущей Луны эффективно работают питательные маски, масла, ампульные средства и процедуры для блеска и объема.

Убывающая Луна больше подходит для очищения кожи головы, укрепления корней и восстановления повреждённых волос. В полнолуние и новолуние стоит придерживаться максимально деликатного ухода, избегая агрессивного стайлинга и химических воздействий.

