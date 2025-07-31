Лучшие стрижки для осени: топ-3 варианта

Осень традиционно считается периодом обновления образа. Со сменой сезона меняются и тенденции в прическах – от цвета волос до форм стрижек. В 2025 году на первый план выходят практичные, естественные варианты, не требующие частого обновления и легко адаптирующиеся к холодному сезону.

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Акцент делается на стрижках, которые не требуют сложного ухода, легко укладываются и гармонично вписываются как в повседневный, так и в деловой образ. Эксперты отметили три основных тренда, которые стоит учесть во время осеннего визита к парикмахеру.

Стрижка "Клаудия Шиффер" в стиле 90-х

Это настоящий фаворит осени.

"Эту стрижку заказывают очень часто, Она начинается с линии бровей и мягко переходит к скулам, открывая лицо и смягчая черты".– рассказал Джей Эдвардс, основатель Edwards & Co и Jaye Haircare.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно и натурально одновременно. Стрижка отлично сочетается с длинными или средними локонами и подчеркивает форму лица.

Микробоб в стиле Грейси Абрамс

Эта стрижка для смелых.

"Микробоб – один из лучших вариантов, если вы хотите радикальных изменений. Это чрезвычайно гладкий боб, который можно легко укладывать, создавая эффект плотных, немного подкрученных концов с выразительной текстурой", – прокомментировал Эдварс.

Особенно удачно смотрится на темных или однотонных волосах, создавая эффект "французского минимализма".

Классические длинные слои

Этот вариант всегда в моде, но именно осенью длинные слои играют новыми красками.

"Мне нравится мягкое наслоение, потому что его можно полностью адаптировать к вашему типу лица, длине волос и цвету. Это создает изысканный, ухоженный вид без лишних усилий", – отметил Эдвардс

Идеальный выбор для тех, кто не хочет прощаться с длиной, но стремится освежить образ.

Перед тем как записаться к парикмахеру, подумайте не только о модных тенденциях, но и о комфорте, легкости укладки и вашем образе жизни. Осень – это прекрасное время для обновления, а правильная стрижка может стать стартом изменений.

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