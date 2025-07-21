Идеальные укладки уже не в моде: главный летний тренд для вьющихся волос

Кудрявые девушки всю жизнь прилагают немало усилий, чтобы уложить свою шевелюру. Стараться приходится как следует, ведь малейшая влажность на улице приводит к тому, что пряди снова начинают завиваться и прическа теряет форму.

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Этим летом для них есть очень хорошие новости. Как пишет издание Real Simple, борьбу с собственными волосами можно прекратить, ведь в моде сейчас укладка, которую называют "облачные кудри". Основная ее фишка в том, чтобы максимально подчеркнуть натуральную текстуру сильно вьющихся волос. При этом несколько взъерошенный вид будет только плюсом.

Что такое "облачные кудри"?

Впервые этот термин употребил в 2024 году лондонский парикмахер Том Смит. Так он описал прическу, которая "действительно раскрывает трехмерную природу кудрей". Она предполагает асимметрию, объем, пушистость и даже определенный беспорядок на голове. Никаких гладких, уложенных гелем, укрощённых прядей. Никакого постоянного контроля.

Настоящие "облачные локоны" будут выглядеть по-разному в зависимости от погоды и природной текстуры волос. Самое важное – просто не скрывать ее. Пусть ваша шевелюра живет своей жизнью и имеет каждый день разный вид. Это освободит вам много времени и придаст более молодого и яркого вида.

Как добиться "облачных кудрей"

Смит считает, что правильное создание образа "облачных кудрей" начинается с правильной стрижки. Главное внимание при этом нужно обратить на степень упругости завитков. Обладательницам более жестких волос достаточно попросить округлую стрижку, тогда как женщинам с более свободными и мягкими волнами лучше стричь их слоями.

Как только вы подберете правильную стрижку для своего типа волос, следующим шагом станет выбор правильных продуктов для ухода и стайлинга. Обратите внимание на несмываемые кондиционеры, пенки и кремы для вьющихся волос. Но всегда наносите их как можно экономнее, чтобы не отягощать прическу.

Помойте голову, промокните волосы полотенцем, нанесите все необходимые вам средства, наклонитесь головой вниз и хорошо потрясите, чтобы шевелюра улеглась естественным образом. После этого, не меняя положения, хорошо помните пряди ладонями с небольшим количеством стайлинга. Далее дайте прическе высохнуть естественным образом.

Такой метод укладки не только создаст вам яркий образ. Укладывая прическу, таким образом, вы уменьшите воздействие горячих инструментов на свою шевелюру, что точно пойдет ей на пользу. Уже вскоре ваши волосы будут выглядеть более здоровыми и густыми.

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