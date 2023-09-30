Лучше оставьте их дома: 10 вещей, которые никогда не следует одевать во время путешествий за границу

Во время упаковки чемодана целесообразно помнить об обычаях, культуре и религиозных верованиях страны, куда запланировано путешествие. Одежда, аксессуары и гаджеты могут помочь удобно и безопасно отдохнуть, а могут и сыграть плохую шутку.

Помимо безопасности, правильный выбор образа поможет не обидеть местных жителей или не стать мишенью для воров. О 10 вещах, которые не стоит брать с собой, говорится на сайте Travel Team (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Драгоценности

Дорогие, кричащие ювелирные изделия лучше оставить дома, чтобы не привлекать внимание воров и преступников.

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Открытая обувь

Во время прогулки куда угодно, кроме пляжа, целесообразно использовать закрытую обувь, которая может помочь избежать укусов насекомых или порезов на пальцах.

Шорты

Короткие шорты могут нелепо смотреться в некоторых странах, где культурой и религией не одобряется откровенная одежда.

Религиозные изображения, бранные слова или национальные флаги на одежде

Разумно избегать одежды с религиозными символами, бранными словами и национальными флагами, чтобы не разжигать эмоциональную дискуссию во время отпуска.

Яркие цвета

Слишком пестрая одежда привлечет много внимания, а в чужой стране не так безопасно, как дома. Чтобы случайно не стать целью для воров, следует слиться с толпой.

Нецелесообразные цвета

Черные и синие вещи в центральной Африке привлекают насекомых, а в некоторых частях Азии белый считается цветом похорон и траура. Такие мелочи лучше узнать перед отпуском, чтобы он прошел без проблем.

Джинсы

В любом месте это может стать хорошим выбором, однако не во время экскурсии по религиозным и культурным достопримечательностям. К святым местам лучше одеться соответственно.

Рюкзак

Первое, что выдает в человеке туриста – вместительный рюкзак на плечах. Это может натолкнуть воров на мысль о возможности удачного ограбления.

Фотоаппарат

Без фотоаппарата или телефона с хорошей камерой сложно сделать удачные кадры в туристических местах, но это не значит, что следует держать их в руках или в другом видном месте. Без необходимости в чужой стране лучше не показывать содержимое сумки.

Нескромный верх

Глубокое декольте или короткий топ могут выглядеть вульгарно в некоторых странах или просто быть непрактичны во время путешествия.

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