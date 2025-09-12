Лучше джинсов: какие юбки на пике моды осенью-2025

Когда на улице становится холоднее, модницы все чаще переходят на разного рода брюки – от классических костюмных до джинсов. Мол, они лучше греют, чем юбки. Между тем как стилисты утверждают: весь фокус в правильном выборе модели.

Осенью 2025 года юбки будут одним из главных трендов в одежде. Какие из них станут и удачным дополнением к гардеробу, и комфортным предметом одежды, разбиралось издание Who What Wear. Они также посоветовали, как удачно стилизовать модные модели.

Клетчатые юбки

В этом году ностальгические принты возвращаются в тренды очень активно. Летом это были оживленные флористические узоры и горошек, а осенью на первое место выходит клетка. В моде все – от простого узора шахматной доски до сложных шотландских тартанов. А вот цвета лучше выбирать сдержанные – позвольте именно принту играть первую скрипку.

Юбки-карандаши

Осень ассоциируется у нас с завершением сезона отпусков, а значит в тренды естественным образом возвращаются строгие деловые модели. Такие, как скульптурная юбка-карандаш. Если вы хотите получить собранный образ без лишних усилий, выбирайте именно ее. Но перед покупкой обратите максимум внимания на крой. Если вещь не сидит на вас абсолютно безупречно, значит она точно вам не подходит. И стоит поискать более удачную модель. Относительно длины – она может быть любой.

Прозрачные юбки

Говорили, что прошлогодний тренд на прозрачные юбки в этом сезоне сойдет на нет. Но ленты модных инфлюенсеров показывают, что это не так. Прозрачные юбки создают отличный контраст с громоздкими осенними куртками или тренчами, так что отказываться от них любители фешна не готовы. Самое важное здесь — формировать наслоение вещей продуманно.

Юбки с кружевом

Еще один тренд, которому предрекали скорую смерть и который оказался гораздо более выносливым. Осенью он позволяет немножко позаигрывать с летним настроением и при этом не замерзнуть на холодном ветру. Украшенный кружевом подол, который выглядывает из-под стильного кардигана или элегантного пальто создает кокетливый эффект и добавляет образу легкости.

Плиссированные юбки

Когда еще носить вещи с явными элементами школьной формы, как не осенью. Поэтому плиссированные юбки возвращаются. Главное условие – вам должно быть в такой юбке удобно, поэтому материал и длину выбирайте исключительно на свой вкус. А по настроению они встроятся как в деловой стиль, так и в более расслабленную одежду.

