С чем носить шорты осенью: варианты стильных образов

Если вы любите носить шорты, не спешите откладывать их в шкаф на зимовку. Сентябрь еще будет достаточно теплым, чтобы составлять с ними интересные комплекты одежды.

Более того, поскольку в начале осени уже не так жарко, поэтому образы можно собирать с наслоением вещей, которые выглядят более изысканно. Несколько удачных формул предложило издание Who What Wear.

Замшевые шорты + рубашка

Какой самый простой способ заставить шорты работать осенью? Конечно, выберите пару из материала, который лучше подходит для более холодной погоды. Например, как мягкая замша. Идеальной парой для замшевых шорт станет рубашка на пуговицах. А дополнят образ модные сейчас туфли на танкетке.

Плиссированные шорты + бомбер

Куртка-бомбер – лучший выбор верхней одежды для межсезонья. Выберите немного укороченную модель, чтобы ваши плиссированные шерстяные шорты были в центре внимания, а затем добавьте крутые аксессуары, такие как сумка с ярким акцентом и кружевные носки, чтобы подчеркнуть образ.

Бермуды + шерстяное пальто

Пока еще тепло, неожиданной парой к удлиненным шортам-бермудам может стать тонкое шерстяное пальто. Дополните такой комплект неожиданными аксессуарами, как спортивная кепка и грубые носки, надетые в остроносые слингбэки.

Микрошорты + тренч + байкерские сапоги

Дополните микрошорты длинным тренчем, чтобы не замерзнуть прохладным осенним днем. И не забудьте о теплой обуви. Идеально подойдут байкерские сапоги.

Белые удлиненные шорты + кожаное пальто

Создавайте контрасты не только цветами, которые вы выбираете для своего образа. Так белые удлиненные шорты из легкой ткани осенью лучше сочетать с грубым кожаным пальто. Хотите пойти еще дальше? Дополните комплект нейтральными элегантными туфлями-лодочками.

Прямые шорты + свитер крупной вязки

Осень – сезон свитеров, и с шортами они тоже хорошо сочетаются. Выберите модель крупной вязки или с выразительными узорами и дополните ее максимально простыми шортами прямого кроя. Добавьте простую пару балеток и сумку-тоут в тон, и все готово.

Джинсовые шорты + блейзер

Джинсовые шорты – это всегда универсальный выбор. И стилизовать их можно так же, как и полноценные джинсы. Например, сочетайте их с расслабленным блейзером и рубашкой на пуговицах. Получится классический образ, но с изюминкой.

