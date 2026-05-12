Культовый маникюр из 2000-х возвращается: как он выглядит. Фото

В этом теплом сезоне тренды маникюра отказываются от чрезмерной сдержанности в пользу дерзкого тигрового узора, вернувшегося из эстетики нулевых. Новый тренд удачно сочетает в себе классическую элегантность и уверенность, позволяя каждой женщине добавить образу нотку максимализма.

Видео дня

На смену традиционному леопарду приходят более "холодные" и изящные тигровые полоски, которые часто дополняются современными хромированными деталями. Такой дизайн выглядит актуально как в полном покрытии, так и в виде деликатных акцентов на кончиках ногтей.

Благодаря своей универсальности, тигровый принт легко адаптируется к любому стилю – от делового минимализма до яркого весеннего стиля.

Вариации классического тигрового дизайна

Для тех, кто предпочитает утонченность, идеальным выбором станет классическое исполнение.

Сначала ногти покрываются полупрозрачным коричневым оттенком.

С помощью тонкой кисти и черного лака наносятся характерные полоски, имитирующие окрас тигра.

Готовый рисунок обязательно закрепляется топовым покрытием для длительного блеска.

Трендовые интерпретации французского маникюра

Тигровые мотивы вдохнули новую жизнь в привычный френч, добавив ему ярких цветов и необычных текстур.

Специалисты советуют попробовать:

Сочетание нежно-розовой основы французского маникюра с контрастными черными полосками создает игривый, но стильный образ.

Поскольку вишневый цвет является фаворитом сезона, его активно используют в сочетании с анималистическими принтами.

Трендовый образ может включать 3D-сферы, серебряный хром, блестки и даже декоративные звезды на одном из ногтей.

Эксперименты с принтами и фактурами

Если вы не можете остановиться на одном варианте, мода позволяет сочетать разные стили одновременно:

Смелым решением будет придать каждому ногтю индивидуальный принт – от зебры и змеи до гепарда и тигра.

Весенняя классика в виде цветочных узоров прекрасно гармонирует с тигровыми полосками.

Например, объемный цветок на одном пальце может дополнять тигровый френч на другом, создавая целостную композицию.

OBOZ.UA предлагает узнать о маникюре, который визуально удлиняет ногти.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.