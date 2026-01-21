Культовая сумка из 2000-х, в которую вмещается все, стремительно возвращается в моду

Всем давно известно, что мода циклична, и эта тенденция касается не только одежды, но и аксессуаров. В этом сезоне бешеную популярность набирает культовая сумка Mombasa от бренда Saint Laurent, которая была настоящим хитом в 2000-х годах.

Как отмечает Cosmopolitan, французский дом высокой моды перевыпустил легендарный аксессуар, немного осовременив его дизайн. Главной звездой рекламной кампании стала супермодель Белла Хадид, а выйти в свет с трендовой сумкой Mombasa уже успели южнокорейская певица Розе, модель Кико Мидзухара и другие звезды.

Впервые Saint Laurent представили этот аксессуар публике в 2002 году. Сумка Mombasa мгновенно пленила сердца модников, поэтому они были готовы записываться в длинные листы ожидания, лишь бы только ее получить. Этот модный атрибут помог сформировать мощную коллекцию аксессуаров французского бренда и составил 26% от всех продаж.

Теперь Saint Laurent решил возродить славу культовой сумки Mombasa и выпустил ее в малом, большом и среднем размерах. Позаботился дом моды и о вариативности цветов, предлагая клиентам аксессуары в черном, темно-коричневом и бордовом оттенках.

Сумка Mombasa отличается среди всех остальных благодаря своей округлой форме, заметным швам и ручке в форме рога, что позволяет комфортно носить ее как в руке, так и на плече. Кроме того, большим преимуществом фасона этого аксессуара является большая вместительность.

