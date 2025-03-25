Сумка, которая была у каждой знаменитости в 90-х, снова вернулась в моду

Мода всегда возвращается, и 2025 год не стал исключением. В этот раз на пик популярности снова выходит сумка, которую в конце 90-х имели чуть ли не все звезды Голливуда. Kate Spade Sam Bag – легендарный аксессуар, ставший символом минимализма той эпохи – снова в тренде. Когда-то она была любимой вещью Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диас и сестер Олсен, а теперь появляется в руках Беллы Хадид, Гейли Бибер и Дуа Липы.

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Оригинальная версия сумки появилась в 1993 году и сразу завоевала популярность. Ее простой прямоугольный силуэт, нейлоновый материал и лаконичный черно-белый логотип сделали ее первой дизайнерской покупкой для многих модниц. Как пишет Who What Wear, именно эта модель помогла бренду Kate Spade добиться коммерческого успеха, став одновременно символом роскоши и доступности.

Сегодня бренд перевыпустил культовую сумку в уменьшенном формате и четырех весенних цветах: черном, белом, ярко-желтом и нежно-голубом. Стильный миниатюрный формат и верхняя ручка делают ее безупречным аксессуаром для современного гардероба.

Секрет успеха Kate Spade Sam Bag в ее универсальности. Она не привязана к определенному стилю – эта сумка все равно выглядит хорошо и в повседневном, и в вечернем гардеробе. Она легкая, удобная и одновременно элегантная. Кроме того, модная ностальгия по 90-м и 2000-м продолжает набирать обороты, а это значит, что вещи, которые были популярны тогда, снова возвращаются на подиумы и уличную моду.

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