Культовая прическа Рэйчел из 'Друзей' возвращается в моду: как выглядит C-Cut и кому она подходит. Фото

Новое – это давно забытое старое, а тренды этого года стали тому подтверждением. Нельзя обойти вниманием тенденцию на стрижку боб, которая уверенно закрепилась среди лидеров 2024-го.

И хотя мы могли увидеть немало вариаций тренда – от гидробоба до боба принцессы, эксперты готовы удивлять свежим взглядом на классику. Как пишет издание Who What Wear, ностальгия вывела в тренды культовую стрижку Рэйчел из "Друзей", которая получила обновленное название – C-cut.

Что такое прическа C-cut

С-образный срез получил свое название благодаря слоям, образующим форму полумесяца вокруг лица. Чтобы добиться такого результата, некоторые парикмахеры любят использовать бритву (как это делал парикмахер Дженнифер Энистон, Крис Макмиллан, когда он создавал образ "Рейчел"), обеспечивающий объемную текстуру.

Хорошая новость заключается в том, что C-образная стрижка подходит любой длине волос. А на кудрях эта техника позволяет локонам спадать в форме буквы С, с максимальным объемом по бокам лица.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Дженнифер Энистон освежила свою культовую стрижку: как выглядит прическа, не требующая ухода.

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