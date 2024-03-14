Гидробоб станет хитом 2024. Как сделать самую модную прическу на короткие волосы и кому из женщин она подойдет

Если с приходом весны вы стремитесь к новым изменениям во внешности, стоит ознакомиться с трендами сезона. И не секрет, что новая стрижка может кардинально изменить ваш облик.

Эксперты пророчат, что "гидробоб" станет одной из самых популярных тенденций ближайших месяцев. Об этом сообщает журнал Glamour.

Что такое гидробобы?

"Гидробоб – это переосмысление "мальчишеского боба" 2024 года", – говорит трендсеттер Том Смит. "Стрижка имеет четкий, немного андрогинный вид, но ключевым здесь является небольшой элемент высокой моды, который делает прическу несколько более четкой – это "мокрый" вид", – добавляет он. Такого эффекта можно добиться благодаря гелю или блеску.

В начале 2024 года можно было увидеть "wet look", который доминировал на красных дорожках и уличном стиле Недели моды, но более короткий весенний вариант выглядит даже более утонченным, считает Том.

Что касается длины, то форму можно выбрать для себя, учитывая черты лица, однако волосы должны быть не длиннее середины шеи. "Использование средств для стайлинга придает четкости и фиксации, что делает прическу прекрасной для тех, кто хочет, чтобы их волосы были сдержанными и изысканными", – добавляет он.

Пробор по центру

Боковой пробор и зачесанные назад волосы

Аккуратный гидробоб, заправленный за ухо

Легкие волны

Уложенный назад с прядями у лица

Боковой пробор с объемом у корней

Приглаженный боб с изюминкой

Укладка на одну сторону с объемом

Глазированный гидробоб

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