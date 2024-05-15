'Боб принцессы'. Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Тенденции летней прически могут приходить и уходить, но один стиль навсегда останется в моде – стрижка боб. Этот сезон стал тому подтверждением, ведь в тренды ворвался "боб принцессы" – шикарный и острый, который будет доминировать этим летом, считают профессионалы.

"Боб принцессы" – это, безусловно, яркая стрижка и идеальный вариант для тех, кто хочет изменить свой стиль, – говорит Никола Вуд, ведущий специалист по прическам и основательница Hair Made Easi. – Это короткая стрижка выше плеч, чуть ниже ушей. Она отлично подходит для тех, кто хочет иметь свежий, легкий срез в летнюю жару". Среди фанатов такого боба актриса Эль Фаннинг, Джиджи Хадид и принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия, пишет Glamour.

Как выглядит "боб принцессы"

"2024 год – это год боб, – говорит Вуд. – В предыдущие годы доминировали более упругие стрижки и длинные фасоны, но в этом году вернулись короткие". Кроме того, прически, вдохновленные 90-ми, снова в тренде. "Короткие глянцевые бобы были очень популярны в 90-х годах, поэтому не удивительно, что они возвращаются, на этот раз с "бобом принцессы", – говорит она.

По словам эксперта, "боб принцессы" подходит любой форме лица, в зависимости от длины, которую вы выберете. Стрижка также подходит для всех типов волос. "Те, у кого тоньше волосы, вы сможете придерживаться одной длины своего боба, поскольку она будет аккуратно сидеть в идеальной форме вокруг вашего лица. Однако, если ваши волосы гуще, возможно, вы захотите добавить слои, чтобы немного уменьшить вес", – говорит Вуд.

Как стилизовать трендовую прическу

Этот боб можно легко стилизовать своими руками. "Если вы предпочитаете более расслабленный, распущенный вид, тогда боковой пробор и легкие волны – это идеальный образ, который не нуждается в уходе", – говорит Вуд.

В то время, как боб, высушенный феном, может придать объему и идеально подходит для романтического, мягкого стиля на свидание, в то время как собранные пряди создают более нарядную, утонченную эстетику.

Уход за стрижкой

"Боб принцессы" известен своими тупыми, острыми как бритва концами, поэтому важно подстригать кончики, чтобы стиль оставался выразительным, – говорит Вудс. – Это опять же все зависит от вашего типа волос, ведь у некоторых людей пряди растут быстрее, чем у других". Эксперт рекомендует отказаться от постоянной сушки феном ради здоровых волос.

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