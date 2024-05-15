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"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
2,4 т.
'Боб принцессы'. Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Тенденции летней прически могут приходить и уходить, но один стиль навсегда останется в моде – стрижка боб. Этот сезон стал тому подтверждением, ведь в тренды ворвался "боб принцессы" – шикарный и острый, который будет доминировать этим летом, считают профессионалы.

"Боб принцессы" – это, безусловно, яркая стрижка и идеальный вариант для тех, кто хочет изменить свой стиль, – говорит Никола Вуд, ведущий специалист по прическам и основательница Hair Made Easi. – Это короткая стрижка выше плеч, чуть ниже ушей. Она отлично подходит для тех, кто хочет иметь свежий, легкий срез в летнюю жару". Среди фанатов такого боба актриса Эль Фаннинг, Джиджи Хадид и принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия, пишет Glamour.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Как выглядит "боб принцессы"

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

"2024 год – это год боб, – говорит Вуд. – В предыдущие годы доминировали более упругие стрижки и длинные фасоны, но в этом году вернулись короткие". Кроме того, прически, вдохновленные 90-ми, снова в тренде. "Короткие глянцевые бобы были очень популярны в 90-х годах, поэтому не удивительно, что они возвращаются, на этот раз с "бобом принцессы", – говорит она.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

По словам эксперта, "боб принцессы" подходит любой форме лица, в зависимости от длины, которую вы выберете. Стрижка также подходит для всех типов волос. "Те, у кого тоньше волосы, вы сможете придерживаться одной длины своего боба, поскольку она будет аккуратно сидеть в идеальной форме вокруг вашего лица. Однако, если ваши волосы гуще, возможно, вы захотите добавить слои, чтобы немного уменьшить вес", – говорит Вуд.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Как стилизовать трендовую прическу

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Этот боб можно легко стилизовать своими руками. "Если вы предпочитаете более расслабленный, распущенный вид, тогда боковой пробор и легкие волны – это идеальный образ, который не нуждается в уходе", – говорит Вуд.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

В то время, как боб, высушенный феном, может придать объему и идеально подходит для романтического, мягкого стиля на свидание, в то время как собранные пряди создают более нарядную, утонченную эстетику.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

Уход за стрижкой

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

"Боб принцессы" известен своими тупыми, острыми как бритва концами, поэтому важно подстригать кончики, чтобы стиль оставался выразительным, – говорит Вудс. – Это опять же все зависит от вашего типа волос, ведь у некоторых людей пряди растут быстрее, чем у других". Эксперт рекомендует отказаться от постоянной сушки феном ради здоровых волос.

"Боб принцессы". Эксперты показали самую трендовую прическу лета 2024

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