Дженнифер Энистон освежила свою культовую стрижку: как выглядит прическа, не требующая ухода. Фото

Прическа звезды "Друзей" Дженнифер Энистон уже стала культовой, ведь подходит женщинам всех возрастов и с разными чертами лица. Многие годы актриса не меняла стиль, но недавно несколько освежила образ.

Как и раньше, ее стрижка не требует укладки, всегда имеет немного небрежный и изысканный вид. Как пишет Glamour, на этот раз выбор Энистон пал на укороченный боб.

С новой прической голливудская звезда появилась на мероприятии Emmy FYC, посвященном сериалу "Утреннее шоу", где актриса играет главную роль.

Уложенный на бок боб с подстриженными передними прядями уже стал одной из самых модных летних причесок, не требующей особого ухода.

Преимущество такой простой стрижки в том, что многослойность позволяет создать естественный объем без дополнительных стайлингов. Даже просто высушив мокрые волосы, они будут очаровательно выглядеть.

Дженнифер Энистон также продолжает окрашивать пряди в песочный оттенок. Однако ее волосы неоднородны. Присмотревшись, можно увидеть более темные и светлые зоны, что позволяет имитировать естественный цвет шевелюры артистки, который она когда-то имела.

Хотя с возрастом волосы звезды становятся более редкими и ломкими, многослойная стрижка, которая едва доходит до плеч Энистон, помогает знаменитости маскировать эти проблемы.

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