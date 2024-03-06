Кожа будет выглядеть более молодо: одно простое правило изменит вашу makeup-рутину

Существует множество трюков, как сделать свой вид моложе с помощью макияжа. Но только правильный уход может по-настоящему вернуть время вспять.

В этом убедилась британская блогерка Эль Макнамара, дающая в TikTok бьюти-советы под псевдонимом @bambidoesbeauty. Она объяснила своим подписчикам, какой именно прием помог ей полностью изменить свой внешний вид.

По словам девушки, в этом году ей исполнится 34, но она выглядит лучше, чем когда ей было 20 с хвостиком. А все из-за состояния кожи. Неправильный уход в юности приводил к появлению пигментных пятен на лице Эль, кожа была обезвожена и на ней появлялись заломы.

Главной своей ошибкой тех лет блогерка назвала неправильный подход к снятию макияжа. "Единственная вещь, которую я делаю сейчас и которой никогда не делала раньше – как только я захожу в дверь, я снимаю макияж и надеваю пижаму", – рассказала Эль.

Девушка объяснила, что это позволяет ее коже дышать. А еще так у нее появляется дополнительное время, чтобы позаботиться о ней с помощью уходовых средств.

Она посоветовала выбирать для снятия макияжа такие средства, которые оставляют ощущение увлажненности. И обязательно после них наносить соответствующий возрасту и состоянию кожи уход.

А еще напомнила никогда не забывать о солнцезащитном креме, ведь именно он способен по-настоящему остановить появление морщинок. Эль посоветовала выбирать не ароматизированное средство, которое не щиплет глаза и хорошо ложится на кожу. Текстура крема должна не отбивать желание наносить его ежедневно. А степень защиты, по словам блогерки, нужно выбирать от SPF 50.

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