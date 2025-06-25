Королева Максима затмила мировых лидеров ярким образом на саммите НАТО. Фото

Королева Нидерландов Максима выглядела непревзойденно, когда вместе с мужем, королем Виллемом-Александром, устроила прием лидерам 32 стран, которые приехали в Гаагу на саммит НАТО. Для официального события Ее Высочество нарядилась в яркий комбинезон, благодаря чему заметно выделялась на фоне политиков.

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Как отмечает New York Post, монархиня известна общественности своим уникальным чувством стиля, а когда-то ее даже называли "самой интересной" королевской особой в Европе. Неудивительно, что для появления на саммите НАТО, который, кстати, впервые проходит в Нидерландах, она выбрала эффектный лук.

54-летняя королева Максима предпочла лимонный драпированный костюм с V-образным вырезом, который прекрасно подчеркнул фигуру. Интересным элементом наряда стали оригинальные рукава в виде накидки. Акцента аутфиту Ее Высочество добавила с помощью объемной мерцающей броши.

Королева Нидерландов решила распустить свои белые волосы и сделать боковой пробор, чтобы добавить прическе объема. Она выбрала нюдовый макияж, подчеркнув лучшие черты внешности.

Что известно о королеве Максиме

В молодые годы Максима работала экономистом в Deutsche Bank в Нью-Йорке. Она познакомилась со своим будущим мужем, тогдашним кронпринцем Виллемом-Александром в 1999 году на вечеринке в Испании. Они быстро влюбились друг в друга и начали строить отношения. В определенный период роман пары мог распасться из-за деятельности отца Максимы, однако, к счастью, им удалось решить все проблемы. Бывшая королева Нидерландов Беатрикс благословила брак сына, назвав его избранницу "умной и современной женщиной". В 2002 году влюбленные связали себя узами брака.

После того, как король Виллем-Александр официально занял престол в 2013-м, королева Максима быстро завоевала расположение общественности. Она никогда не боится обсуждать сложные политические вопросы, такие как иммиграция, а также активно выступает за права ЛГБТК+ сообщества.

Напомним, что саммит НАТО проходил в Гааге в течение 24-25 июня. На официальное мероприятие съехались лидеры 32 стран, а одной из ключевых тем была война России против Украины. Иностранные политики подтвердили непоколебимую приверженность принципам коллективной обороны, закрепленным в статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. Хотя в декларации и нет прямого осуждения военной агрессии РФ против Украины, в ней Россия официально признана долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности.

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