Королева Летиция вышла в люди в самом роскошном костюме сезона: она уже носила его раньше. Фото

Королева Испании Летиция во время официального визита в Лериду надела роскошный костюм одного из самых модных цветов сезона. 51-летняя общественная деятельница выглядела роскошно в наряде алого цвета.

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Как пишет журнал Hello, от этого оттенка модницы фанатеют еще с прошлого года. Пламенный цвет очень подходил под темные волосы королевы, оттеняя ее загорелую кожу.

Приталенный костюм красного цвета она дополнила нюдовой блузкой и парой розовых туфель на массивном каблуке.

Так королева добавила немного нежности в свой наряд. Например, черный низ и обувь уже утяжеляли бы внешний вид супруги короля Испании.

Летиция решила не нагружать лук большим количеством аксессуаров. На ее пальце заметили золотое кольцо, а уши были украшены лаконичными серьгами.

К слову, это уже не впервые королева демонстрирует аналогичный образ. Прошлой осенью на премии International Journalism Awards она появилась в этой же блузе и костюме, дополнив их этими же туфлями.

Примечательно также, что королева Испании поддержала тренд на так называемые "голые ногти", или "маникюр без маникюра", характеризующийся голой ногтевой пластиной или использованием лака без цвета.

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