'Голые' ногти стали самым популярным трендом сезона: почему от этого маникюра фанатеют Селена Гомес, Дженнифер Лопес и другие звезды

Еще несколько лет назад звезды были в восторге от длинных, острых, ярких и пестрых дизайнов, которые демонстрировали их индивидуальность и творческую натуру. Однако уже в 2023 году тренд на подобный маникюр стал устаревшим, а на его место пришли "голые" ногти.

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Как можно понять из названия, особенность такого дизайна в его отсутствии. Тенденцию на себе уже опробовали Селена Гомес, Дженнифер Лопес и другие звездные красавицы. Подробнее о ней рассказали редакторы Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Минималистичный маникюр имеет несколько преимуществ. Он выглядит стильно и изысканно, ведь создает эффект просто ухоженных ногтей. Также сдержанное покрытие подойдет как к обыденному наряду, так и к вечернему образу.

Мастерицы могут так умело покрыть пластину, что сразу будет незаметно, что на ноготках есть лак. Именно такой дизайн называют "голым" маникюром.

Обычно он ограничивается чисткой и прозрачным лаком. Иногда стильный маникюр делают с оттенком, максимально похожим на естественный цвет ногтей.

Важным условием "голого" дизайна является сияние. Именно поэтому его покрывают глянцевым топом, который красиво отблескивает на солнце и создает эффект здоровых ногтей.

Новая тенденция уместно смотрится только на ноготках короткой или средней длины. В сочетании с тупым квадратом или овальной формой, такой маникюр выглядит особенно привлекательно. Именно так свои ногти украшают звезды. Среди них – певицы Селена Гомес и Дженнифер Лопес, а также бизнесвумен Кайли Дженнер.

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