Консилер не забьется в морщины: есть несколько действенных советов

Консилер часто становится настоящим вызовом для зоны под глазами, особенно если есть мелкие морщинки или сухость. Неправильно подобранное средство или чрезмерное количество продукта могут лишь подчеркнуть то, что хочется деликатно скрыть.

Видео дня

Иногда достаточно изменить лишь один этап, чтобы зона под глазами выглядела значительно лучше. Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогают избежать эффекта забитого в морщины консилера.

Подготовьте кожу перед макияжем

Перед нанесением консилера кожу под глазами нужно хорошо увлажнить. Визажист из Нью-Йорка Джозеф Каррильо объясняет, что сухая зона под глазами почти всегда делает морщины более заметными, а консилер в таком случае быстро "цепляется" за каждую линию. Именно поэтому перед макияжем стоит нанести легкий крем для век и дать ему полностью впитаться.

При этом не каждый крем одинаково хорошо сочетается с декоративной косметикой. Косметический химик Аманда Лам советует избегать слишком силиконовых или чрезмерно жирных формул, так как они могут вызывать скатывание средства или делать кожу слишком скользкой. Если основа под макияж подобрана неудачно, даже дорогой консилер может лечь неровно.

Какой консилер выбрать

Эксперты советуют обращать внимание прежде всего на текстуру. Джозеф Каррильо отмечает, что для зоны с мелкими морщинами лучше работают не тяжелые матовые формулы, а легкие, увлажняющие средства. Слишком плотный консилер часто не сливается с кожей, а просто ложится сверху и делает морщины еще более выразительными.

По словам визажистов, лучше всего ведут себя жидкие или сывороточные текстуры, которые легко растушевываются. Они меньше накапливаются в морщинах.

Сколько нужно консилера

Лондонский визажист Каролин Барнс предостерегает от привычки щедро наносить консилер широкими мазками, как это часто показывают в бьюти-роликах. На молодой и очень упругой коже такой способ еще может работать эффектно, но при мелких морщинах он обычно перегружает зону под глазами. Большое количество продукта почти неизбежно начинает собираться в морщинах.

Поэтому эксперты советуют начинать с минимума. Лучше всего поставить маленькую точку на самую темную часть под глазом и мягко растушевать. Если покрытия недостаточно, его всегда можно добавить, но избыток средства быстро делает макияж тяжелым и неопрятным.

По словам Джозефа Каррильо, один из лучших инструментов для консилера – собственные пальцы. Тепло рук помогает средству лучше соединиться с кожей, будто "вплавиться" в нее, а не остаться отдельным слоем. Благодаря этому покрытие будет более мягким и естественным.

Если же пользоваться кистью, то лучше не размазывать продукт, а наносить его похлопывающими движениями. Такая техника не втягивает консилер в морщины и не подчеркивает текстуру кожи.

Нужна ли пудра

Еще один совет, который дают специалисты, – осторожнее относиться к пудре. Визажистка Донни Дэйви считает, что кожу под глазами совсем не обязательно припудривать, особенно если есть мелкие морщинки. Пудра может дополнительно подсушить этот участок и сделать его визуально старше.

Джозеф Каррильо также отмечает, что если и использовать пудру, то совсем в малом количестве. Часто лучший результат дает легкий фиксирующий спрей, который помогает закрепить макияж без лишнего сухого слоя. Для зрелой или обезвоженной кожи это особенно важно.

Главное правило

Все советы экспертов сводятся к одному простому принципу: чем меньше лишнего продукта, тем лучше результат. Консилер под глазами должен не маскировать кожу плотной пленкой, а мягко освежать взгляд и выравнивать тон. Именно поэтому успех зависит от правильной подготовки, легкой текстуры и очень умеренного нанесения.

Если консилер постоянно забивается в морщинки, не стоит сразу искать "волшебное" новое средство. Иногда проблему решает смена техники: чуть меньше продукта, чуть больше увлажнения и полный отказ от чрезмерного матирования. Именно такой подход, по словам визажистов, дает самый аккуратный и естественный результат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.