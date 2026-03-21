Как наносить тональный, чтобы он не стал сухим и не шелушился: есть несколько секретов

Ровный тон кожи – основа макияжа, но достичь его удается не всегда. Часто тональный крем подчеркивает морщины или сухость или создает эффект "маски".

Видео дня

Бьюти-эксперты все чаще подчеркивают: правильный способ нанесения важнее самого тонального средства. Есть несколько простых приемов, которые помогут сделать покрытие ровным, легким и естественным.

Почему тональный добавляет сухости

Одна из самых распространенных ошибок – нанесение тонального крема непосредственно на кисть. В таком случае ворсинки впитывают слишком много продукта, и он распределяется неравномерно. Из-за этого покрытие получается плотным, тяжелым и быстро начинает казаться сухим или "запеченным".

Также проблема может усугубляться из-за переизбытка продукта или неправильной техники нанесения.

Как правильно подготовить тональный

Чтобы избежать неровного покрытия, стоит начать с простого шага: нанести небольшое количество тонального крема на чистую тыльную сторону ладони. Важно, чтобы на коже рук не было крема или других средств, которые могут изменить текстуру продукта.

Далее нужно не просто погрузить тональный в кисточку, а слегка вдавить его в ворсинки. Это позволяет равномерно распределить средство и избежать перерасхода.

Техника нанесения

Наносить тональный следует на слегка увлажненную кожу лица. Наилучший эффект дает не растирание, а легкие прижимающие движения – так называемое "вбивание" продукта в кожу.

Начинать стоит с тех зон, где нужно больше покрытия, и постепенно двигаться к периферии. Такой метод обеспечивает естественный вид и предотвращает появление сухих участков.

Как достичь идеального финиша

Даже если после нанесения остались едва заметные следы от кисти, их легко убрать. Для этого достаточно воспользоваться слегка влажным спонжем и мягко пройтись по коже. Это помогает "сгладить" покрытие, сделать его более однородным и естественным. В результате тон будет легким и свежим, без эффекта перегрузки.

Можно ли обойтись без кисти

Если под рукой нет кисти, отличной альтернативой станет спонж. Благодаря своей пористой структуре он поглощает оптимальное количество продукта и равномерно распределяет его по коже. Главное правило – наносить тональный легкими прижимающими движениями, а не размазывать. Это позволяет достичь гладкого и естественного результата.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.