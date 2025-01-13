Кира Найтли вышла на красную дорожку 'Золотого глобуса' с новой стрижкой и задала тренд. Фото

Благодаря актрисе Кири Найтли прическа "боб" переживает свою новую волну популярности. Именно с этой стрижкой звезда триллера Netflix "Черные голуби" появилась на красной дорожке "Золотого глобуса 2025".

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Голливудская кинозвезда считается эталоном женской красоты. Ее образы вдохновляют, и последнее изменение имиджа – не исключение, поэтому "боб" в вариации знаменитости быстро стал трендовым. Прическа, которую на этот раз выбрала Найтли, относится к разновидности прямой стрижки. Актриса осталась верна пробору посередине, пишет Vogue.

На протяжении многих лет Найтли оставалась верна длинным волосам, которые часто оставляла распущенными или собирала в шикарные прически. Вот почему кардинальная изменение длины не могло не привлечь внимание к актрисе.

На 82-й красной дорожке "Золотого глобуса" актриса появилась в черном платье с обнаженными плечами, которое отлично сочеталось с новой прической. Натуральный каштановый цвет Найтли был дополнен более светлыми, пшенично-золотистыми прядями, обрамляющими ее лицо. Макияж звезды кино был нежным и романтичным.

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