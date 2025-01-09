Цвет волос 9-летней принцессы Шарлотты стал трендом: как выглядит покраска 'жареный миндаль'

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта имеет длинные роскошные волосы, которые оказались в центре внимания пользователей сети после рождественской прогулки герцогов Уельских. Девочке всего 9 лет, но ее уже называют образцом королевской красоты, а естественный цвет волос Шарлотты стал трендом 2025 года.

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Пользователи социальных сетей окрестили неравномерный оттенок "жареным миндалем", пишет Hello. Его даже повторили некоторые знаменитости.

Волосы дочери Кейт и Уильяма имеют неоднородный цвет. Ближе к кончикам они красиво переливается блондом, а у затылка остаются темно-русыми. Выгоревшие пряди, которые резко контрастируют с другими волосами, создают интересный эффект и придают цвету натуральности.

Волосы принцессы никогда не красились, что видно по ее фотографиям с детства. Более того, Шарлотта не фанатеет от коротких стрижек, поэтому каждый год ее локоны становятся все длиннее и светлее.

Похожим цветом недавно похвасталась и американская модель и ценительница трендов Хейли Бибер, изменив свой оттенок для праздничного сезона. Ее колорист Мэтт Рез описал этот цвет волос, как смесь золотисто-коричневого и медового.

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