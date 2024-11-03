Ким Кардашьян вышла на публику в ожерелье принцессы Дианы почти за $200 тысяч. Фотосравнение

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян появилась на гала-вечере LACMA Art+Film 2024 в впечатляющем образе. Наиболее эффектным элементом аутфита бизнесвумен стало аметистовое ожерелье, обладательницей которого была принцесса Диана.

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44-летняя инфлюэнсер приобрела украшение на аукционе Сотби, сообщает Daily Mail. За антикварную деталь образа знаменитость заплатила 197 453 долларов.

Ким Кардашьян вышла на публику в приталенном белом платье в пол, акцентным элементом которого стало откровенное декольте. Модель дополнила лук трендовым пальто цвета слоновой кости. Знаменитость предпочла распущенные пряди волос с подкрученными кончиками. В макияже актрисы преобладали коричневые оттенки.

Наиболее впечатляющей деталью образа Ким Кардашьян стали бусы с объемным крестом. Аксессуар назван в честь его первого владельца, палестино-британского бизнесмена Наима Аталла. В 1980-х предприниматель одолжил украшение своей подруге, принцессе Диане. Ее Высочество появлялось в драгоценном ожерелье на благотворительных и светских мероприятиях.

Крест Аталлана был сделан в 1920-х годах. Аксессуар инкрустирован аметистами и бриллиантами, весом 5,25 карата.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ким Кардашьян показала детали роскошного наряда с бриллиантами для "свадьбы года" индийских миллиардеров.

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